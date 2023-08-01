Веб-сериал "Про людей и про войну" получил приз Берлинского фестиваля сериалов

Сериал сняла петербургская киностудия Artel Film Production

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Цикл короткометражных новелл "Про людей и про войну", созданных петербургской киностудией и посвященных Великой Отечественной войне, получил награду в номинации "Короткометражные фильмы" Берлинского фестиваля сериалов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ").

"Веб-сериал о Великой Отечественной войне "Про людей и про войну" получил свою юбилейную 15-ю иностранную награду, став лучшим в номинации "Короткометражные фильмы" на BERLIN TV SERIES FESTIVAL", - говорится в сообщении.

"Про людей и про войну" - цикл короткометражных новелл, созданных петербургской киностудией Artel Film Production и основанных на рассказах людей, испытавших на себе тяготы военного времени. Материалом для первого сезона послужили свидетельства ветеранов о войне, а второй сезон построен на письмах зрителей с историями их родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

Проект создается с 2020 года при поддержке Института развития интернета. Как пояснили в ИРИ, благодаря награде Берлинского фестиваля сериалов один из фильмов проекта - "Артист" - получил возможность распространения в Amazon Video Store, Apple TV и Google Play Store в течение двух лет.

"Вместе с Институтом развития интернета мы делаем большое дело, продвигая наши национальные идеи и ценности через барьеры исторически сложившихся событий и культуру "отмены". Например, на недавнем кинофестивале в Стамбуле мы лично участвовали в показе одного из фильмов цикла - "Артист", общались с жюри и зрителями из разных стран, которые задавали множество вопросов и с теплотой приняли новеллу", - привели в пресс-службе слова продюсера веб-сериала Анны Чижовой.

Ранее проект был представлен на фестивалях в Лондоне, Сингапуре, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Риме, а также завоевал более 30 призов российских киносмотров. Сейчас команда проекта продолжает съемки третьего сезона - новые серии выйдут осенью на одноименных каналах веб-сериала.