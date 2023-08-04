В Калуге музей мусора убрал из экспозиции "iКону"

Работа проходит экспертизу

КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Экспонат "iКона" из музея мусора "Му-Му", расположенном в Калужской области, убрали из экспозиции, автор направил работу на экспертизу. Обращения по поводу авторской трактовки экспоната проверят следователи, говорится в сообщении на сайте музея.

"В настоящий момент экспонат снят с экспонирования и возвращен владельцу, который намерен обратиться за проведением государственной культурологической экспертизы, призванной профессионально определить наличие или отсутствие инкриминируемых "правозащитниками" характеристик предмета, а также напрямую обратиться к действующим священникам с просьбой дать их оценку как экспонату, так и негативной реакции подписчиков канала", - говорится в сообщении.

Автор работы Михаил Солдатенков из Санкт-Петербурга использовал для создания "iКоны" художественный артефакт, в нем просматриваются образы Богородицы и Христа, в области руки и лиц размещены старые микросхемы и платы.

Обсуждение экспоната инициировано центром "Сорок сороков". Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области, поступило несколько десятков обращений, после рассмотрения будет принято решение. В музее сообщили, что результаты экспертизы будут опубликованы на сайте. "В зависимости от полученной информации будет принято решение о дальнейшей судьбе экспоната. Со своей стороны, обращаем внимание на авторскую трактовку экспоната и комментарии музея на этот счет: ни в каком из этих материалов никогда не усматривалось ни малейшего намека на неуважение чувств верующих", - добавили в музее.