AP сообщило о переносе церемонии вручения Emmy на 15 января из-за забастовки в Голливуде

По информации агентства, ее будет транслировать телеканал Fox с 17:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Церемония вручения телевизионной премии Emmy, которая должна была состояться в 75-й раз 18 сентября, перенесена на 15 января 2024 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, телеканал Fox будет транслировать церемонию с 17:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени (с 06:00 до 09:00 мск). Новая дата мероприятия выпадает на День Мартина Лютера Кинга - государственный праздник, приуроченный ко дню рождения борца за права афроамериканцев.

Церемония вручения Emmy переносится впервые с 2001 года, когда мероприятие отложили из-за терактов 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане 7 октября.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсаций переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Премия Emmy присуждается за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Впервые церемония прошла в 1949 году в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Список номинантов этого года был объявлен 12 июля. Лидером по количеству номинаций (27) во второй раз стал сериал "Наследники".