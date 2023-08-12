В Ялте отметят День города

Для ялтинцев и туристов проводятся театрализованные и спортивные мероприятия, бесплатные экскурсии и мастер-классы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Ялта, в этом году отметившая свое 185-летие, в субботу празднует День города. Для ялтинцев и туристов проводятся театрализованные и спортивные мероприятия, бесплатные экскурсии и мастер-классы, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

"В апреле мы отметили историческую дату - 185 лет со дня обретения Ялтой статуса города. А сегодня по традиции благодарим наших гостей - тех, кто выбирает город счастья для отдыха. Поздравление от Нептуна и русалок, мастер-классы и конкурсы, пешие экскурсии и театрализованные представления. Свой праздник для детей проведет и "Поляна сказок". Мы сделали все, чтобы создать атмосферу гостеприимства и радушия", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, поздравляя ялтинцев с Днем города, в течение многих лет Ялта является столицей крымского туризма, ежегодно сюда на отдых и оздоровление приезжают тысячи наших сограждан и соотечественников. "В российском Крыму Ялта успешно развивается. В городе ведется модернизация курортной, коммунальной, социальной инфраструктуры, благоустраиваются общественные территории. Безусловно, Ялта должна быть городом, в котором комфортно не только отдыхать, но и жить и работать. Это наш главный приоритет. Убежден, вместе мы сделаем курортную столицу нашего полуострова еще более привлекательной", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

Поскольку День города в Ялте совпал с Днем физкультурника, утро субботы на курорте началось с массовой зарядки на стадионе "Авангард": сотни жителей и гостей города собрались на разминку вместе министром спорта Крыма Ольгой Торубаровой.

В течение дня на пляжах Ялты пройдут мастер-классы по раскрашиванию камней, пенное шоу, арбузный кегельбан, состязания по поеданию ялтинского лука и другие активности. Также в день города в Ялте можно будет бесплатно посетить муниципальные музеи и принять участие в пеших экскурсиях по городу. Массовых мероприятий в Ялте в этом году не запланировано по соображениям безопасности.

Днем основания Ялты считается 4 апреля - в этот день в 1838 году император Николай I подписал указ о присвоении Ялте статуса города. День города на курорте традиционно отмечают в августе, в разгар туристического сезона.