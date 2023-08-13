На ВДНХ 15 августа пройдет фестиваль "Хороводы России - хороводы дружбы культур СНГ"

Праздник стартует одновременно в более чем 100 городах России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Орнаментальные и игровые хороводы регионов России, а также соборный хоровод представят на ВДНХ в рамках союзного фестиваля 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"15 августа главная выставка страны станет одной из центральных площадок союзного фестиваля "Хороводы России - хоровод дружбы культур СНГ". Праздник стартует одновременно в более чем 100 городах России. Гости поучаствуют в народных гуляньях, узнают о национальных обычаях и присоединятся к Великому соборному хороводу. Среди городов-участников фестиваля - Санкт-Петербург, Москва, Владимир, Ростов-на-Дону, Самара, Красноярск и другие. Хороводная, песенная и танцевальная традиция разных народов России и дружественных стран СНГ будет представлена землячествами, проживающими на территории страны. Главная идея праздника - возрождение хороводной культуры в России как символа единения и дружбы разных народов", - говорится в сообщении.

В Москве фестиваль пройдет на ВДНХ. Программа запланирована с 18:00 до 21:00 на площадке между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов". Десять фольклорных коллективов представят орнаментальные и игровые хороводы регионов России. Также здесь можно будет познакомиться с культурой разных стран. Среди выступлений - номера от коллективов "Гулдаста" и "Гунчахои Помир", которые продемонстрируют народную культуру Таджикистана. На других площадках-участниках в разных регионах выступят представители Узбекистана, Казахстана и Армении.

"Кульминацией праздника во всех городах станет главный объединяющий элемент - Великий соборный хоровод. Отправной точкой "хороводной волны" станет Дворцовая площадь Санкт-Петербурга - главная площадка фестиваля. На ВДНХ шествие пройдет в 20:00 вокруг фонтана "Дружба народов". В нем примут участие представители культур СНГ и фольклорные коллективы, представляющие культуру регионов России. К коллективному танцу смогут присоединиться все желающие. Хоровод станет олицетворением народной культуры и будет символизировать уважение, дружбу и народное единство", - добавили в пресс-службе ВДНХ.

После шествия гостей ожидает народная вечерка с круговыми танцами разных регионов и землячеств России. Хороводы будут сопровождаться пением народных фольклорных коллективов и посетителей фестиваля под сопровождение музыкальных инструментов: гусли, балалайку, гармонь, бубен.

Фестивальное движение "Хороводы России" с 2017 года проводит масштабные хороводные акции на крупнейших площадках страны. За все время в мероприятиях "Хороводов России" приняли участие более 70 тыс. человек, более 180 творческих коллективов и фольклорных клубов.