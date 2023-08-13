13 августа, 17:48

Греческая певица Лизета Николау умерла после падения с лестницы

Ей было 72 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Греческая певица Лизета Николау умерла в возрасте 72 лет спустя несколько дней после падения с лестницы. Об этом сообщает греческая газета Ta Nea.

Как отмечается, женщина упала с лестницы в магазине и ударилась головой. Она была доставлена в клинику в районе Афин Пирее, где ей диагностировали гематому головного мозга. Через несколько дней певица умерла.

Николау родилась в 1951 году в Каламарии на севере Греции. Она дебютировала в качестве певицы в 1970-м, через три года выпустила первый альбом, а также снялась в нескольких фильмах. 

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Греция
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