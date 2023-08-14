МЧС проведет международное детское музыкальное шоу в Новом Манеже

В ведомстве отметили, что мероприятие пройдет в седьмой раз, но впервые в международном формате

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Финал музыкального шоу "Пламенные сердца" под эгидой МЧС России пройдет 15 августа в Новом Манеже в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"15 августа в Москве в Новом Манеже состоится грандиозный финал международного просветительского проекта "Пламенные сердца". Участниками проекта стали лучшие из лучших детей-вокалистов из шести федеральных округов России (в том числе, из новых регионов) и дружественных государств - Армении, Беларуси, Кении, Турции, Узбекистана и ЮАР", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мероприятие пройдет в седьмой раз, но впервые в международном формате. Его подготовка велась в течение полугода. Стилистика номеров будет варьироваться от оперы и джаза до рэпа и фанка. "В основе каждого из них лежит реальная история, рассказанная героем МЧС", - уточнили в пресс-службе.

Победитель будет выбран зрительским голосованием. В дальнейшем он также выступит на концерте ко Дню спасателя.