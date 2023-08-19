По Нижегородскому кремлю XVI века запустили виртуальные экскурсии

Они рассчитаны на 15-20 минут и для лиц старше 11 лет

ТАСС, 19 августа. Нижегородский кремль стал доступен для виртуальных экскурсий, которые перенесут посетителей в XVI век, когда была построена крепость. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"У нас теперь можно посетить экскурсию по Нижегородскому кремлю XVI века! VR-проект запустили к новому учебному году. Аналогов, пожалуй, пока нет ни в одном из кремлей России. Автор трехмерной художественной реконструкции - нижегородский архитектор Кирилл Фильченков", - написал Никитин.

В режиме виртуальной экскурсии можно посетить средневековый город, увидеть быт его жителей, а также выполнить специальные задания. Она рассчитана на 15-20 минут и для лиц старше 11 лет. График работы VR-экскурсии доступен на сайте Нижегородского кремля.

Нижегородский кремль - средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Входит в число наиболее ценных архитектурных памятников РФ. Кремль является вторым по размеру после Московского. В августе 2021 года здесь полностью замкнулся 2-х км боевой ход. До этого в течение 230 лет обойти кремль по стене было невозможно. Сейчас в некоторых башнях действуют выставки, часть башен используют как смотровые площадки.