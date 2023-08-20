В Ярославле состоялась премьера этносимфонического концерта Владимира Мартынова

Зрителям представили нестандартное объединение фольклорного творчества, классики и современной академической музыки

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Мировая премьера этносимфонического концерта Владимира Мартынова "Благая весть" состоялась на фестивале искусств "Преображение" в Ярославском музее-заповеднике. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

"Стало доброй традицией именно в рамках "Преображения" знакомить ярославцев и гостей города с культурными новациями российского уровня. Очень ценно, что гости фестиваля становятся сопричастны столь значимым событиям искусства. У нас очень восприимчивый и знающий зритель, и мы искренне благодарны исполнителям за то чудо творчества, которое они дарят нам в эти дни", - сказал Авдеев.

Произведение Мартынова стало частью этносимфонического действа "Преображение", на открытую сцену на территории музея-заповедника вышли музыканты проектов "Этносфера" и OpensoundOrchestra. Зрителям представили нестандартное объединение фольклорного творчества, классики и современной академической музыки.

Народные наигрыши прозвучали в исполнении оркестра, были представлены произведения современных авторов - Владимира Мартынова, Настасьи Хрущевой, Павла Карманова и Айрата Ичмуратова. Можно было услышать колокола и гусли, в концерте приняла участие звонарь из Москвы Олеся Ростовская.

Фестиваль искусств "Преображение" открылся 18 августа в Ярославском музее-заповеднике концертом Национального академического народного хора Республики Белоруссия им. Г.И. Цитовича, а также колокольными концертами. В программе - выступление камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова, ансамбля солистов оркестра Большого театра России, народного артиста России Сергея Жилина и "Фонограф-джаз-бэнда". В фестивале принимают участие Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова, а также солист театра "Новая опера" Ярослав Абаимов. Концерты организованы в Ярославском музее-заповеднике, концертном зале им. Л. В. Собинова, церкви Ильи Пророка, а также на открытой площадке районного Культурно-досугового центра в Данилове.