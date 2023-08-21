Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь возглавил кинопрокат в России

Второе место заняла комедия "Баба Яга спасает мир"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" стал лидером кинопроката в РФ, собрав 177,1 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 17 по 20 августа.

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы", официальная премьера которого состоялась в России 17 августа, рассказывает о девочке Маринетт и ее однокласснике Адриане - учащихся обычной французской школы. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан - в Супер-Кота.

Российская приключенческая комедия "Баба Яга спасает мир" заняла второе место, собрав 58,4 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает о школьнике, который чудесным образом попадает в сказочный лес. Баба Яга мощным заклятием скрыла этот лес от людей, чтобы защитить их от дремлющих там темных сил. Однако заклятие перестает действовать, и тогда Яга отправляется в современный город на поиски дивноцвета - сильнейшего оружия волшебников. Роли в картине исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Григорий Сиятвинда и Олеся Железняк.

На третьем месте - австралийский фильм ужасов "Два, три, демон, приди!", собравший 30,9 млн рублей. Картина рассказывает о подростках, которые устраивают спиритический сеанс во время вечеринки и пытаются установить контакт с духом, преследующим одну из девушек после смерти матери. Режиссерами фильма стали популярные австралийские YouTube-блогеры братья Дэнни и Майкл Филиппу.

Американский супергеройский фильм "Синий Жук", официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, занял третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ. Он собрал 31,5 млн рублей. Фильм рассказывает о мексиканском подростке, который получает инопланетный костюм и обретает суперспособности.