Оркестр Петербургской филармонии посвятит юбилею Юрия Темирканова гастроли в Нальчике

В программу войдут произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича посвятит юбилею народного артиста СССР Юрия Темирканова гастроли на его родине - в Нальчике (Кабардино-Балкария). Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

"29 и 30 августа заслуженный коллектив России выступит в Нальчике - родном городе Юрия Темирканова, художественного руководителя знаменитого оркестра. Выступления пройдут под знаком приближающегося юбилея маэстро. 10 декабря ему исполнится 85 лет. Эти концерты филармония организует совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики", - рассказали в пресс-службе.

Оркестр даст концерты в Музыкальном театре Нальчика под управлением главного дирижера коллектива, народного артиста России Николая Алексеева. Солистом выступит молодой петербургский пианист, лауреат международного конкурса имени П. И. Чайковского (2023) Илья Папоян. В программу войдут произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса.

Под знаком юбилея Темирканова пройдет весь концертный сезон филармонии. 85-летию маэстро посвящены программы Оркестра Юрия Темирканова и Первого симфонического оркестра России. Этой же дате будет посвящен и запланированный на декабрь международный зимний фестиваль "Площадь искусств", основанный Юрием Темиркановым в 1999 году.