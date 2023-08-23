В Рязани гости VI Международного форума древних городов смогут посетить 50 мероприятий

Главной темой меропрития стала "Юность древних городов"

ТАСС, 23 августа. Культурная программа VI Международного форума древних городов, которая проходит в Рязани с 23 по 26 августа, включает более 50 культурных мероприятий, его темой стала "Юность древних городов". Почетные гости форума - послы Узбекистана и ОАЭ в РФ, а также замглавы дипмиссии Кубы, сообщили ТАСС в министерстве культуры Рязанской области.

"Более 50 мероприятий культурной программы и 7 мероприятий деловой программы пройдут в рамках VI Международного форума древних городов, который состоится с 23 по 26 августа и будет посвящен Году педагога и наставника. Темой форума 2023 года станет "Юность древних городов". Стоит отметить, что форум сохранит международный формат", - отметили в ведомстве.

В качестве почетных гостей на мероприятиях деловой программы форума будут присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов, чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер и заместитель главы дипломатической миссии Республики Куба в РФ Маркос Феликс Ласо Вильтрес.

Отмечается, что важное место в деловой программе форума будет отведено его центральной сессии "Время первых. Исторический контекст", где ведущие эксперты федерального и регионального уровней обсудят вопросы сохранения культурно-исторического наследия страны, формирования гражданской активности, развития волонтерства в сфере науки и культуры; а также семинару "Древние города как столпы единого духовного пространства". Также пройдут секционные заседания IX межрегиональной научно-практической конференции "Рязанская земля: история, культура, общество", посвященной 245-летию основания Рязанской области, и "Мировое кафе", где будет презентован Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры "На том стоим".

В культурную программу войдут международный фестиваль искусств "Дивные гости", в рамках которого свои творческие номера представят известные коллективы России и Белоруссии; фестивали лоскутной моды "Шили-были и носили" и визуальных искусств "Узорная нить"; выставка-ярмарка народных художественных промыслов, молодежная ярмарка локальных брендов и многое другое. "Главными площадками проведения традиционно станут Лыбедский бульвар, Рязанский Кремль и областные учреждения культуры. Впервые в этом году мероприятия запланированы и в Верхнем городском саду", - добавили в ведомстве.