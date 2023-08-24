На выставке в Новой Третьяковке покажут работы Кандинского и Рубцова

Выставка откроется 25 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 80 произведений живописи и графики художника первой половины XX века Александра Рубцова, произведения Василия Кандинского и Яна Ционглинского представили на выставке "Под солнцем Карфагена. Александр Рубцов" в Новой Третьяковке, передает корреспондент ТАСС с пресс-показа экспозиции. Выставка откроется для широкого посещения 25 августа.

"В произведениях темы регионов Туниса, Северной Африки, страны Магриба, Париж, Италия, Испания. Мне хочется поблагодарить коллег из Русского музея, музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Они поделились с нами знанием творчества, фотографиями художника", - сказала куратор выставки Анастасия Сиренко.

По ее словам, это пятая выставка Рубцова на территории России и третья выставка, которая прошла в музее.

В экспозиции пейзажи Парижа, испанских городов, Туниса и национального колорита арабских стран. Преимущественно картины Рубцова наполнены светом, за что среди французских критиков он получил звание "художник света", отметила куратор.

В выставочный проект также вошла одна работа Василия Кандинского из собрания коллекционера, тунисца Меди Дусс, который уже более 40 лет живет в России и мечтает создать музей Александра Рубцова.

Выставка продолжает серию проектов по знакомству зрителей с искусством соотечественников, оказавшихся за рубежом.