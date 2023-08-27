Детский музыкальный театр им. Сац в Москве посвятит сезон своей основательнице

Также пройдут отдельные события, посвященные 120-летию со дня рождения Наталии Сац

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац отмечает 120-летие со дня рождения основательницы и посвящает ей весь наступающий театральный сезон, сообщили в пресс-служба театра.

"27 августа 2023 года исполняется 120 лет со дня рождения Наталии Сац, основателя детского музыкального театра. <…> Революционер, открыватель нового, создатель небывалого, человек, который всегда добивался того, о чем мечтал, и создавал это своими руками, энергией и талантом. Наталии Ильиничне Сац детский музыкальный театр, носящий ее имя, посвящает наступающий сезон", - отметили в пресс-службе.

В театре сообщили, что сезон также будет включать отдельные события, посвященные юбилею. Там напомнили, что Наталия Сац (1903-1993) основала первый в мире театр для детей - "и не один, а целых шесть". На данный момент продолжают работать созданные ей Российский академический Молодежный театр (РАМТ, бывший Центральный детский театр), Детский музыкальный театр им. Наталии Сац в Москве и Театр юного зрителя (ТЮЗ, сейчас Русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац) в Алма-Ате.

Она была первой в мире женщиной - оперным режиссером, объединила в постановке театр и мультипликацию, первая стала заказывать оперы и балеты для детей знаменитым композиторам и писателям. "Если бы не она, то известного сегодня на весь мир "Пети и волка" Сергея Прокофьева просто бы не было. Это Сац придумала, что Сергей Сергеевич должен написать музыкальную сказку-путеводитель по оркестру для детей, и вместе с ним сочинила сюжет", - отметили в пресс-службе. В театре добавили, что Сац первая придумала, что в театре для детей должна быть игровая комната, и подключила театральных педагогов к встречам с ребятами.

Наталия Сац родилась в Иркутске 27 августа 1903 года. В 1904 году переехала с семьей в Москву. Окончила музыкальный техникум им. Скрябина и театроведческий факультет ГИТИСа. По ее инициативе открыт Детский театр Моссовета. В 1921-1937 годах являлась директором и худруком Московского театра для детей (с 1936 - Центральный детский театр, с 1992 - РАМТ). В 1945 году благодаря ее усилиям в Алма-Ате открылся ТЮЗ, который она несколько лет возглавляла. В 1964 году руководила первым в мире Московским детским музыкальным театром. С 1981 года преподавала в ГИТИСе.