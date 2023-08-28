В Рязани фестиваль лоскутной моды собрал дизайнеров из 43 регионов

На нем представили 70 коллекций

ТАСС, 28 августа. II межрегиональный фестиваль лоскутной моды "Шили-были и носили", который проходил в Рязани в течение пяти дней, собрал дизайнеров из 43 регионов страны, сообщила в понедельник ТАСС инициатор проекта Елена Венедитова.

"В мире нет фестивалей в таком формате, в котором проходит у нас. Очень много выставок лоскутного шитья, дефиле, однако они проходят без конкурса. У нас же люди могут не только показать свои работы, но и посоревноваться. Участие приняли 43 региона", - рассказала Венедитова.

Она добавила, что на фестиваль приехали дизайнеры из Рязани, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, из Нижнего Новгорода, Тулы, Краснодарского края, Воронежской области и других регионов. Участники представили 70 коллекций одежды в технике лоскутного шитья. Гостями фестиваля стали около 1,2 тыс. посетителей.

Мероприятие проходило при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках фестиваля организовали модные показы, мастер-классы, конкурсы и творческую лабораторию. "У нас появилась новая номинация "Шьем и носим" для студентов и молодежи. Победительница из Рязанской области получила годовой запас тканей. Гран-при тоже остался в Рязанской области. Его получил театр моды "Кокетка" из села Подвязье", - сказала автор проекта.

По словам Венедитовой, техника лоскутного шитья имеет очень древнюю историю, и до сих пор в ней сохраняются уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков. Одна из коллекций, которая называлась "Воины леса", была посвящена участникам СВО. "Эта тема общая для всех. Многие мастера, которые приехали со своей коллекцией, шьют для бойцов балаклавы, палатки, плетут маскировочные сети", - поделилась Венедитова, добавив, что в планах поднять статус фестиваля, сделав его международным.

В 2022 году рязанский фестиваль лоскутной моды посетило около 1 тыс. человек. Участие в конкурсе приняли 42 мастера из 30 городов России, 163 модели продемонстрировали уникальные наряды на подиуме.