Фрагмент древнего дома и более 1,2 тыс. экспонатов показали в честь 1160-летия Смоленска

На выставке, в частности, представили греческую глиняную амфору

ТАСС, 29 августа. Более 1,2 тыс. предметов из экспозиции исторического музея, входящего в состав Смоленского государственного музея-заповедника, в том числе крупный экспонат - фрагмент дома XII-XIII веков 1,5 м в длину представили во вторник на экскурсии в честь 1160-летия Смоленска. В экспозицию вошла византийская ваза с кириллической надписью первой половины X века, сообщил ТАСС заведующий историческим отделом Смоленского государственного музея-заповедника Павел Тимашков.

"Более 1,2 тыс. уникальных экспонатов вошли в экспозицию исторического музея. Экскурсия "Град велик и мног людьми: история возникновения города Смоленска" вошла в программу празднования в честь 1160-летия города, это название не случайно, оно является цитатой из Устюжской летописи, она записана под 863 годом, в середине IX века - это летописное упоминание о городе является древнейшим. Среди экспонатов очень интересен фрагмент средневекового дома 800-летней давности, это шесть бревен дубовых и еловых, это довольно объемные предметы, они длиной 1,5 м, это полубревна, они деформированы, ведь им восемь веков", - рассказал собеседник агентства.

В центре экспозиции - греческая глиняная амфора, которую обнаружили на окраине Смоленска, в верхней части процарапано вертикальное граффити на кириллице - это надпись относится к первой половине X века и вызывает споры экспертов более полувека, надпись, скорее всего, переводится как "горчица". Это самая ранняя надпись на кириллице, обнаруженная на территории России и бывшего Советского Союза, уточнил Тимашков. В экспозицию входят древние предметы международной торговли, среди уникальных экспонатов - стальные мечи эпохи древнерусского государства, которые можно назвать мечами викингов и варягов, такие клинки могли быть у Рюрика. Также представлены редчайшие золотые византийские монеты, многочисленные клады арабских монет, кроме этого, много экспонатов из жизни и быта людей, в том числе бусины, женские украшения, наконечники стрел, предметы древнего быта и ремесла.

Собеседник агентства отметил, что экспонаты находятся в зале "Смоленская земля в составе древнерусского государства", предметы объединяет временной промежуток IX-XIII века. Среди них представлены археологические находки Гнездовского археологического комплекса. "Это один из интереснейших объектов на территории Евразийского континента, дело в том, что на территории Гнездовского археологического комплекса расположен самый крупный в России комплекс с курганом. Как известно, курган - это языческое захоронение", - уточнил Тимашков, добавив, что вместе с останками усопшего располагались наиболее важные для него вещи.