У Берлинского кинофестиваля сменится руководство

Как сообщила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот, художественные руководители Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек в 2024 году уйдут со своих должностей

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Художественные руководители Берлинского кинофестиваля Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек в 2024 году уйдут со своих должностей, им на смену придет один человек. Об этом сообщила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот.

Кто станет новым художественным руководителем, пока не решено. Шатриан планирует остаться в оргкомитете, но пока неизвестно, в какой роли.

"Переговоры, которые мы провели в последние месяцы на самых различных уровнях и с самыми разными людьми, убедили нас, что крупнейший кинофестиваль в будущем опять должен возглавлять один человек", - приводит слова Рот агентство DPA.

Шатриан и Риссенбек возглавили фестиваль в 2019 году. До тех пор 18 лет руководителем был Дитер Косслик.

Из года в год сеансы Берлинского кинофестиваля посещают в общей сложности более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120-130 млн. Киносмотр пройдет в 2024 году с 15 по 25 февраля.

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи". По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".