Иранский фильм "Светлый дом" получил гран-при фестиваля "Будем жить"

Гран-при за лучший фильм получил режиссер Рухолла Хиджази за картину "Светлый дом"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Церемония закрытия ХII Московского международного кинофестиваля "Будем жить" состоялась в Центральном доме кинематографистов в четверг. Гран-при за лучший фильм получила картина "Светлый дом" (Bright House) иранского режиссера Рухоллы Хиджази, сообщили ТАСС в дирекции кинофестиваля.

Гран-при кинофестиваля за лучший фильм получил режиссер Рухолла Хиджази (Иран) за картину "Светлый дом". Он также получил награду в номинации "Лучшая режиссура в игровом полнометражном кино", - сказали организаторы.

В номинации "Лучшая операторская работа" в игровом полнометражном фильме лучшей признали Ольгу Кулунакову за фильм "Тропа", награду за лучшую мужскую роль в игровом полнометражном кино получил Егор Бероев (фильм "Дорога к дому"). Обладательницей приза в номинации "Лучшая женская роль в игровом полнометражном кино" стала актриса Дарья Мацель (фильм "Наследие"). Приз председателя жюри в игровом полнометражном кино - в этом году его возглавил режиссер Алексей Учитель - с формулировкой "За яркий дебют" получил фильм "Тайное влечение" режиссера Стаси Венковой. Приз президента кинофестиваля - народного артиста России Евгения Герасимова получила картина Андрея Богатырева "Легенда о самбо".

Документальное и короткометражное кино

В конкурсе неигрового кино награду за первое место присудили картине "Семь дней осени" режиссера Алексея Головкова, второе место у фильма "Джаз 100" Александра Брынцева. Приз за третье место получил фильм "Профессор Гиберт" Дмитрия Семибратова.

В конкурсе короткого метра первое место заняла картина "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" режиссера Рауля Гейдарова, второе - "Калачакра" режиссера Ая-Ганги Улзытуевой, приз за третье место получил фильм "Биг" Ольги Дымской. Полный список победителей будет опубликован на официальном сайте фестиваля.

Киносмотр проходил с 24 августа и был приурочен ко Дню российского кино, который отмечают 27 августа. В этом году на фестиваль поступило более 590 заявок из 15 стран, в том числе из Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Ирана, Казахстана, Финляндии и других государств.

О фестивале

Международный фестиваль "Будем жить"- ежегодное событие культурной жизни Москвы. Основными целями смотра организаторы называют знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными кинокартинами и их создателями, расширение зрительской аудитории кинофильмов, а также обмен опытом между мастерами и начинающими кинематографистами. Первый смотр прошел в 2011 году, в 2021 году "Будем жить" получил статус международного фестиваля.

Организаторами являются Фонд развития социальных и культурных инициатив "Кинематографист", продюсерский центр "Мувистарт". Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы, Департамента СМИ города Москвы, сети кинотеатров "Московское кино" и Столичного цеха деятелей культуры и Союза кинематографистов России.