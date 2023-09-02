Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отмечает 70-летие

Художественный руководитель "Школы современной пьесы" Дмитрий Астрахан отметил, что восхищался работой актрисы в картинах "Гори, гори, моя звезда" и "Мимино"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР актриса театра и кино Елена Проклова отмечает 70-летие. С юбилеем актрису поздравили коллеги по Московскому театру "Школа современной пьесы", где в апреле вышла премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели" с участием актрисы.

Спектакль поставлен в жанре трагикомедии по пьесе Орена Сафди "Выживание". В постановке Романа Самгина заняты в разных составах Елена Проклова, Юрий Чернов, Владимир Шульга, Андрей Кайков, Александр Овчинников. Проклова играет роль Ширли - женщины со сложным характером.

С юбилеем актрису поздравил художественный руководитель "Школы современной пьесы" Дмитрий Астрахан. Он признался ТАСС, что восхищался ее работой в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Мимино" и был рад, когда они стали работать на съемочной площадке. "Всегда была яркая для меня актриса. Судьба меня свела, - и она снималась у меня в фильме «Желтый карлик». Прекрасная была работа с Александром Абдуловым. Потом они вместе с ним играли спектакль «Все проходит…». И это была тоже блестящая актерская работа", - вспоминает Астрахан.

По его словам, Проклова - "профессионал высочайшего класса", с которым приятно работать. "Она приходит на репетицию абсолютно готовая. Она знает текст, она готова к любым пробам, к любым острым решениям, любым профессиональным творческим экспериментам. Она человек абсолютно рабочий, творческий и яркий", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что актриса сыграла в недавней премьере "Школы современной пьесы" "Семейный шкаф и его обитатели". "Лена в прекрасной форме, она по-прежнему любима зрителями. Я желаю ей, чтобы это была не последняя работа в нашем театре, чтобы она по-прежнему радовала нас своим творческим оптимизмом, своим профессионализмом, а зрители, которые ее любят, могли наслаждаться ее работой", - заключил худрук.

Народный артист РФ Юрий Чернов в беседе с корреспондентом ТАСС назвал Проклову хорошей партнершей на сцене. "Замечательная актриса и очень хороший друг - настоящий. Как мы репетировали и как мы играем спектакль - это одно наслаждение. Я ей пожелаю крепкого здоровья, еще долго-долго быть вместе на одной сценической площадке. Будь здорова, Леночка, и будь счастлива. Я тебя очень-очень люблю", - сказал Чернов, обращаясь к актрисе.

Профессионализм коллеги отметил также актер Александр Овчинников. "Елена Игоревна - профессионал. С ней за честь оказаться на сцене. А когда она еще и твоя мама, как в нашем спектакле «Семейный шкаф...» - это вообще сверхудача, наслаждение и восторг! Все, что она делает, происходит искренне, от души, спасибо ей за такое отношение! А если удается поболтать в перерыве или перед спектаклем, еще одно счастье окутывает тебя, доброта, внимание и радость - все это Проклова!" - сказал ТАСС артист. Он пожелал своей коллеге здоровья, любви, сил, радости и долгих лет жизни.

Из биографии

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. В 1965 году в 12-летнем возрасте впервые снялась в кино, исполнив роль школьницы Тани Нечаевой в фильме Александра Митты "Звонят, откройте дверь". В 1966 году сыграла Герду в фильме Геннадия Казанского "Снежная королева", а в 1968 году приняла участие в съемках картины Ричарда Викторова "Переходный возраст". В 1969 году исполнила главную женскую роль в трагикомедии Александра Митты "Гори, гори моя звезда", где ее партнерами по съемочной площадке были Олег Табаков и Олег Ефремов.

В 1973 году Елена Проклова окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой МХАТ СССР им. М. Горького. В этом театре актриса сыграла, в частности, в постановках "Синяя птица", "Ревизор", "Валентин и Валентина", "Три сестры", "Утиная охота". После разделения труппы театра в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. Чехова). Играла в спектаклях "Тартюф", "Эквус", "Вишневый сад", "Перламутровая Зинаида". В 2000-2010-х годах участвовала в антрепризных спектаклях.

Проклова снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. Среди ее ролей - Татьяна Фешева в драме "Единственная", учительница литературы Марина Максимовна в мелодраме "Ключ без права передачи", стюардесса Лариса Комарова в трагикомедии "Мимино", Марсела в музыкальном телефильме "Собака на сене", Наташа Костикова в лирической комедии "Будьте моим мужем". В 2006-2010 годах совместно с Геннадием Малаховым вела телепрограмму "Малахов+" на Первом канале, в 2010-2012 года была ведущей передачи "ЖКХ" на Первом канале. Написала книгу "В роли самой себя".