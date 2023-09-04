Московский театр мюзикла поставит спектакль о романтической любви во время пандемии ковида

Премьера состоится в марте 2024 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла представит зрителям в новом, 13-м, сезоне спектакль с рабочим названием "Тест на любовь" о романтической любви в период ковидных ограничений. Об этом рассказал художественный руководитель театра, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы сегодня собрались, чтобы открыть 13-й сезон. Те, кто начинал когда-то в ДК Горбунова, бойцы, те понимают, что такое 13-й сезон. Когда мы начинали в ДК Горубнова, мы не понимали, сколько мы будем существовать, будем ли мы существовать вообще", - сказал Швыдкой на сборе труппы театра.

Рассказывая о новом спектакле о любовной истории во время пандемии, худрук пошутил, что фамилия композитора "кассовая". "Фамилия автора музыки к спектаклю "Тест на любовь" - Пысь, Артем Пысь. <...> Мы долго обсуждали, кто будет ставить. Это будет Марина Швыдкая", - добавил он. Премьера оригинального мюзикла состоится в марте 2024 года (либретто - Елена Киселева и Алексей Кортнев, режиссер - Марина Швыдкая, музыка - Артем Пысь).

Новый сезон театр откроет спектаклем "Принцесса цирка" (режиссеры-постановщики Себастьян Сольдевилья, Марина Швыдкая). В 13-м сезоне в Театре мюзикла намечено несколько премьер. Продлится цикл концертов - посвящений выдающимся деятелям театра и кино, в рамках которого прошли вечера, посвященные Андрею Миронову, Раймонду Паулсу, Людмиле Гурченко, Василию Соловьеву-Седому.

По словам Швыдкого, предстоящий сезон будет довольно напряженным. 19 сентября в театре пройдет вечер-воспоминание "Тот самый Горин", посвященный известному писателю и драматургу Григорию Горину. Ведущим вечера станет худрук Михаил Швыдкой. На сцене выступят Ефим Шифрин, Алексей Колган, Андрей Вальц и другие артисты Театра мюзикла. Помимо этого, в новом сезоне пройдет серия встреч Михаила Швыдкого с известными деятелями театра "Михаил Швыдкой приглашает".

Как рассказал Швыдкой, в этом сезоне генеральным партнером Московского театра мюзикла станет Газпромбанк. В рамках сотрудничества начнется строительство нового здания театра, однако о сроках станет известно позднее. "Подписано стратегическое соглашение с Газпромбанком, которое предполагает участие Газпромбанка в деятельности театра и строительстве нового здания", - добавил худрук.