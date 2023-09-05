"Эхо БДФ - Камчатка" пройдет в трех городах

Как сообщили организаторы, в их числе Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово

ТАСС, 5 сентября. Большой Детский фестиваль (БДФ) представит специальную программу "Эхо БДФ - Камчатка" с 5 по 12 сентября в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизово, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Открытие программы "Эхо БДФ - Камчатка" состоится 5 сентября в 14:00 на сцене Камчатского театра драмы и комедии, спектакль открытия - музыкальная сказка "Маленький принц" Московского Губернского театра", - говорится в сообщении. В спектакле принимает участие Губернаторский оркестр Московской области, а главную роль исполнит народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Смотр включает разные направления искусства: театр, кино, анимацию, детскую литературу. Региональная программа "Эхо БДФ" появилась три года назад, Камчатка станет восьмой точкой на карте фестиваля. "Давно мечтали привезти "Эхо БДФ" в Камчатский край. Подготовка заняла около двух лет. И теперь лучшие проекты для детей будут показаны в Петропавловске-Камчатском. Особенность нашего фестиваля - детское жюри. Именно дети определяют лауреатов фестиваля", - привели в пресс-службе слова худрука смотра Сергея Безрукова.

В Петропавловске-Камчатском пройдут показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, ставших лауреатами БДФ. Также горожан ждут встречи с детскими писателями, лаборатория для молодых режиссеров, мастер-классы и тренинги для детей - учащихся творческих студий. За восемь фестивальных дней на 16 площадках будет проведено 83 мероприятия.

Программа включает шесть спектаклей театров из Севастополя, Челябинска, Сургута, Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, ставших лауреатами фестиваля в разные годы, а также спектакль и концертную программу Московского Губернского театра и Губернаторского оркестра Московской области. Всего состоится 14 показов спектаклей. В рамках "Эхо БДФ - Камчатка" с 7 по 12 сентября будут представлены картины "Пальма", "Нормальный только я", "Манюня в кино" и анимационный фильм "Финник". С 6 по 9 сентября в городских библиотеках Петропавловска-Камчатского и Елизово состоятся актерские читки, встречи с авторами книг для детей и подростков Ниной Дашевской, Аллой Ботвич, Алексеем Олейниковым, Светланой Волковой.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры РФ и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторами специального проекта "Эхо БДФ - Камчатка" стали Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, Министерство культуры Камчатского края и Камчатский театр кукол.