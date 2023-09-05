На Камчатке начался фестиваль перформативного искусства для детей

Мероприятие продлится неделю

ТАСС, 5 сентября. Фестиваль перформативного искусства для детей "Эхо Большого детского фестиваля (БДФ)" начался на Камчатке, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия. Открывать его приехал художественный руководитель БДФ, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

"Мы проводим уже шестой Большой детский фестиваль в этом году, а "Эхо Большого детского фестиваля" я придумал, чтобы поделиться тем, что мы собрали на БДФ еще и с регионами. Это все - победители. К вам мы привезли не просто спектакли, анимацию, кино, мы привезли вам победителей нашего Большого детского фестиваля различных лет", - сказал Безруков журналистам перед открытием фестиваля.

По его словам, произведения-победители отобраны детским жюри, поэтому это точно те картины и спектакли, которые нравятся детям. В этом году в России пройдут уже семь фестивалей "Эхо БДФ". "Эхо" наше ширится, я рад, что оно докатилось и до Камчатки. Сейчас оно и до Дагестана дойдет", - отметил артист.

Идея БДФ заключается в том, чтобы собрать лучшее, что делается для детей и юношества в разных жанрах перформативного искусства: театр, кино, анимация. На Камчатке мероприятие продлится неделю. Свои постановки юным жителям полуострова покажут труппы Московского губернского театра, театров кукол из Челябинска, Пензы, Санкт-Петербурга, Севастопольского театра юного зрителя.

"Также в рамках фестиваля пройдут книжная программа с участием писателей и образовательная программа для сотрудников камчатских театральных коллективов. Особое внимание будет уделено социальной направленности программы. Несколько дней в киноцентрах Камчатки будут проходить бесплатные показы фильмов для детей и молодежи. Посмотреть кино пригласят в том числе детей из семей военнослужащих и мобилизованных граждан - участников специальной военной операции", - сообщили в оргкомитете.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой родины". Лауреатов фестиваля выбирает детское жюри - дети и подростки от 6 до 16 лет. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский губернский театр.