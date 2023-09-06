"Литрес" открыл бесплатный доступ к книгам из шорт-листа премии "Ясная Поляна"

В список категории "Современная русская проза" вошли шесть произведений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бесплатный доступ к книгам из короткого списка литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Современная русская проза" открылся для пользователей книжного сервиса "Литрес", сообщила пресс-служба платформы.

"На сайте книжного сервиса Литрес открывается бесплатный доступ к короткому списку номинации "Современная русская проза" литературной премии "Ясная Поляна". Все желающие смогут ознакомиться с лучшими произведениями сезона, а также отдать голос за понравившегося автора на сайте премии до 4 октября", - говорится в сообщении.

В этом году в шорт-лист категории "Современная русская проза" вошли книги шести писателей - романы "Отец смотрит на запад" Екатерины Манойло, "Его последние дни" Рагима Джафарова, "Волшебный хор" Евгения Кремчукова, "Муравьиный бог: реквием" Александры Николаенко, "Оккультреггер" Алексея Сальникова и дилогия "Снарк снарк" Эдуарда Веркина.

Церемония награждения лауреатов "Ясной Поляны" состоится 4 октября в Большом театре. Тогда же вместе с обладателем награды в номинации "Современная русская проза" станет известен лауреат в категории "Иностранная литература".

О премии

Общий фонд премии "Ясная Поляна" составит 6,7 млн рублей, она является крупнейшей ежегодной литературной премией России. Номинация "Иностранная литература" состоит из двух частей: 1,2 млн рублей получит лауреат - зарубежный писатель, 500 тыс. рублей - переводчик книги на русский язык. Лауреат в номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 млн рублей. Победитель номинации "Событие" получает 500 тыс. рублей.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". По результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".

В разные годы лауреатами премии становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин, Дмитрий Данилов. Лауреатами в номинации "Иностранная литература" становились, в частности, Рут Озеки, Орхан Памук, Амос Оз, Юй Хуа и переводчики их книг на русский язык.