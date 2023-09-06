Театр им. Вахтангова в новом сезоне покажет произведения Шварца, Пушкина и Цветаевой

Премьерой 103-го сезона станет спектакль "Ночь перед Рождеством" по повести Николая Гоголя в постановке Олега Долина

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в новом, 103-м сезоне готовит премьеры спектаклей по произведениям Александра Пушкина, Евгения Шварца, Марины Цветаевой и Пьера Бомарше. Об этом сообщил на сборе труппы главный режиссер театра Анатолий Шульев.

"Первой премьерой 103-го сезона станет 26 сентября спектакль "Ночь перед Рождеством" по повести Николая Гоголя в постановке Олега Долина", - сказал он. Премьера состоится на Симоновской сцене, в постановке заняты молодые актеры и стажерская группа театра.

Сбор труппы прошел в зрительном зале Основной сцены. Его открыл директор театра Кирилл Крок. "В начале сезона многие думали: вот и рвется прочная ткань, сотканная в течение десятилетий усилиями стольких людей, рвется, расходится по швам. Но потом постепенно, отвлекшись от эмоций, мы стали замечать: в ходе исторического движения сплетаются новые нити, завязываются новые связи, традиция живет. И наш театр продолжает свое поступательное движение вперед, к новым рубежам. Новые премьеры, гастроли, неослабевающее внимание зрителей, друзей театра - все это стало новыми вдохновляющими рубежами, объединившими наш коллектив", - сказал директор. По его словам, труппа должна сохранить свои самые значимые спектакли и при этом заботиться о новом репертуаре.

Коллеги почтили память народной артистки СССР Юлии Борисовой, заслуженного артиста РФ Алексея Кузнецова, режиссера Светланы Джимбиновой, ушедших из жизни этим летом.

О планах

Проект "Приношение Рахманинову", посвященный 150-летию со дня рождения композитора, будет представлен 24 сентября на исторической сцене. Юлия Рутберг и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова готовятся рассказать об основных вехах жизненного и творческого пути Сергея Рахманинова.

Основную сцену пополнят спектакли "Обыкновенное чудо" в постановке Ивана Поповски и спектакль под рабочим названием "Повести Пушкина" в постановке Анатолия Шульева. Премьера по пьесе Евгения Шварца ожидается в начале декабря, а по пушкинской прозе - в марте. На Новой сцене в декабре Владислав Наставшев представит "Повесть о Сонечке" по произведению Марины Цветаевой, которое было написано ею под впечатлением от знакомства с Евгением Вахтанговым и его студией. Эльдар Трамов начнет репетиции спектакля "Пятерка теннисистам" по Теннесси Уильямсу, а Геннадий Шапошников - "Севильского цирюльника" Пьера Бомарше.

На Симоновской сцене Георгий Долмазян готовит спектакль "Долгие годы" по одноименному роману Дэвида Лоуренса и киносценарию Виньи Дельмар "Уступи место завтрашнему дню". Павел Пархоменко приступит к работе над постановкой "Горький. Рассказы", а выпускник ГИТИСа этого года Аскар Галимов поставит "Утиную охоту" Александра Вампилова.

Труппа дважды отправится в Китай: сначала со спектаклем "Евгений Онегин", а затем с постановкой "Война и мир", сообщил Крок. Также в гастрольных планах, в частности, Грозный, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Саров, Нижний Новгород, Салехард, Херсонская и Запорожская области и другие регионы.

Сезон труппа откроет 6 сентября вечером спектаклями "Амадей" (Основная сцена), "Генерал и его семья" (Новая сцена), "Любовь у трона" (Симоновская сцена), "Вечер Людмилы Максаковой" (Арт-кафе), "Матренин двор" (сцена "Студия").

Об итогах

В прошедшем театральном сезоне артисты театра сыграли более 1,1 тыс. спектаклей в Москве, представили 10 премьер. На гастролях театр показал 97 спектаклей. Главным событием 102-го сезона стало открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе и гала-концерт "Вахтангов. Путь домой", посвященный этому событию и 140-летию со дня рождения основателя театра. За два первых месяца работы в Доме Вахтангова прошло 70 творческих вечеров и концертов, на которых побывало более 4,1 тыс. человек, более 6 тыс. зрителей посетили экскурсии.

Как сообщил Крок, 9 сентября на Новой сцене состоится премьера фильма Александра Мягченкова и Марины Меркуловой "Путь домой. Вахтанговские хроники", а также картины Фатимы Залоевой и Екатерины Павловой "Реставрация как искусство. Дом Вахтангова". Зрители смогут посмотреть фильмы бесплатно, пройдя регистрацию на ресурсах театра.