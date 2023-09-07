6 сентября, 21:02

Рояль Фредди Меркьюри продали на аукционе за $2,2 млн

Музыкант приобрел инструмент в 1975 году для домашнего использования

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Рояль Yamaha вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри был продан на аукционе за £1,74 млн ($2,2 млн). Торги, на которые выставили коллекцию из 1,5 тыс. предметов, принадлежавших исполнителю, проводил аукционный домом Sotheby's.

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Ушедший с молотка рояль служил музыканту с 1975 года до самой его смерти в 1991 году. Меркьюри неделями выбирал идеальный домашний инструмент, который должен был быть относительно небольшим и при этом обладать строго определенным звучанием. В итоге он купил кабинетный рояль Yamaha G2 за £1 тыс. 

"Фредди относился к Yamaha с абсолютным уважением. Он считал его больше, чем инструментом, - продолжением себя самого, орудием творчества. Он никогда бы не стал курить за пианино, никогда бы не поставил сверху стакан и не дал бы этого сделать никому другому", - вспоминала Мэри Остин, которую Меркьюри называл "любовью всей своей жизни" и "гражданской женой". 

Теги:
ВеликобританияМеркьюри, Фредди
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