Театр наций представит в новом сезоне 13 премьер

В сезоне 2023-2024 годов свои спектакли в театре поставят, в частности, Петр Шерешевский, Юрий Квятковский, Семен Серзин, Светлана Землякова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Государственный театр наций планирует представить в новом сезоне 13 премьер, в том числе постановки российских и зарубежных режиссеров. Об этом сообщил на презентации нового сезона художественный руководитель театра, народный артист РФ Евгений Миронов.

"Каждый сезон складывается необычно, особенно в предшествующие годы. <…> Не знаю, какой сложится этот по результатам, но мы задумали 13 премьер", - сказал худрук.

По его словам, три премьеры будут представлены на Основной сцене, семь - на Малой и еще три постановки в Новом пространстве. Центральной темой следующего сезона станет проблема личности и времени, как они "сосуществуют". В сезоне 2023-2024 годов свои спектакли в Театре наций поставят, в частности, Петр Шерешевский, Юрий Квятковский, Семен Серзин, Светлана Землякова. Театр будет работать и с постановщиками из Японии, Сербии и Китая.

Первой премьерой сезона станет спектакль Данила Чащина "Последнее лето" по киносценарию "Куоккала" писательницы Анны Козловой. Главные роли в постановке исполнят в разных составах Вениамин Смехов, Юлия Пересильд, Елена Николаева, Михаил Тройник, Иван Добронравов и другие артисты. Первые показы запланированы на 25-27 сентября на Малой сцене.

На Основной сцене 15 декабря Петр Шерешевский представит премьеру "Борис Годунов" по Александру Пушкину. В театре отметили, что в центре внимания окажется проблема вины и возмездия в жизни человека.

Спектакль Семена Серзина "Отцы и дети" по мотивам романа Ивана Тургенева и пьесы Брайана Фрила "Отцы и сыновья" зрители увидят 14 мая. Летом, 25 июня, Юрий Квятковский готовится показать спектакль "Музыка из ниоткуда" по мотивам книги Булата Галеева "Советский Фауст". Это история о человеке, который изобрел первый электронный музыкальный инструмент, прототип телевизора и сигнализацию, был миллионером в США, потом вернулся в СССР.

На Малой сцене

Семь премьер готовятся на Малой сцене. Помимо постановки Чащина, которую покажут в сентябре, здесь 25 октября будет представлен спектакль Светланы Земляковой "Наташа" по пьесе Марины Крапивиной. В конце ноября можно будет увидеть спектакль Елизаветы Бондарь "Макбет" по Уильяму Шекспиру, в феврале - постановку японского режиссера Мотои Миура "Друзья" по Кобо Абэ.

В апреле зрителей ждет спектакль по Василию Аксенову "Десять посещений моей возлюбленной" в постановке Мурата Абулкатинова. В мае сербский режиссер Синиша Цветич представит премьеру под рабочим названием "Нельзя разбудить притворяющегося спящим" по Майи Пелевич. Как отметили в театре, создатели постановки вдохновлялись историей бывшего спецагента ЦРУ Эдварда Сноудена. "Действие происходит в аэропорту города Москвы", - сказал Миронов.

В июле 2024 года состоится премьера "Я не убивала своего мужа", поставит спектакль китайский режиссер Дин Йетенг. В основе пьесы - роман китайского писателя Лю Чжэньюня.

Новое пространство

В Новом пространстве сезон премьер откроет спектакль-променад для семейного просмотра "Как я стал художником" Дмитрия Максименкова и Дмитрия Мышкина (Театральная компания "Эскизы в пространстве"). Первые показы пройдут в начале ноября. Кроме того, в 2024 году здесь стартует междисциплинарный проект "Слой": театр будет обращаться к разным языкам искусства.

Так, киносценарии и фильмы Алексея Балабанова и Фэна Сяогана (Китай) лягут в основу спектаклей Максима Соколова и Галины Зальцман. Премьера спектакля Максима Соколова "Мой брат умер" ожидается 19 января, а постановку Галины Зальцман "Молодость" по сценарию китайского режиссера покажут в марте.

Проекты

Театр наций продолжит реализацию программы по поддержке театров малых городов России и весной представит победителей Фестиваля театров малых городов России. Кроме того, состоятся выездные творческие лаборатории по современной драматургии, пройдут Фестиваль театров малых городов России и "Театр наций FEST". А в июне Театр наций проведет Праздник уличных театров в Нижневартовске в рамках Фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи".

В рамках программы "Театр наций - театрам атомных городов" в 2023 году будут организованы лаборатории творческого и технического направления в Северске, Озерске, Балаково и Москве.

Новая команда руководства

Как отметил худрук, театр начнет сезон с новой командой руководства. "Мы начинаем этот сезон с новой командой руководства. Это новый этап Театра наций", - сказал Миронов. Он представил директора театра Наталью Мазур и заместителя художественного руководителя Оксану Ефременко.

В январе 2023 года стало известно, что Мария Ревякина покинула пост директора Государственного театра наций, на ее место назначена Наталья Мазур, которая ранее являлась заместителем директора.