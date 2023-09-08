Петербургская филармония даст концерт, посвященный годовщине начала блокады Ленинграда

На сцене выступит камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича на один день прервет свою отпускную паузу, чтобы дать концерт, посвященный годовщине начала блокады Ленинграда. Здесь выступит камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" под руководством народного артиста России Михаила Гантварга.

"Концерт 8 сентября, приуроченный к блокадной дате, принципиально важен для Петербургской филармонии: это единственный концерт, который филармония проводит до официального открытия сезона. Оно состоится в большом зале 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича", - рассказали в пресс-службе филармонии.

Филармония в годы 900-дневной вражеской осады (1941-1944) приглашала горожан на концерты, один из которых 9 августа 1942 года был ознаменован блокадной премьерой Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.

В грядущем концертном сезоне филармония широко отметит 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Январский цикл из восьми концертов завершится исполнением "Ленинградской" симфонии Шостаковича заслуженным коллективом России под управлением народного артиста России Николая Алексеева, а также концертом Национального филармонического оркестра России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова.