В Краснодарском крае открылся фестиваль "Театральная гавань"

Его участники покажут как патриотические постановки, так и спектакли на основе классических произведений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. V Международный фестиваль "Театральная гавань" стартовал в селе Кабардинка Краснодарского края, смотр продлится до 16 сентября и представит спектакли российских и зарубежных театров, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей России.

"Сегодня в 12:00 в Театре Старого парка в селе Кабардинка Краснодарского края дан старт V Международному фестивалю "Театральная гавань". В течение девяти дней в Новороссийске, Кабардинке и Геленджике зрители познакомятся с масштабной программой форума", - говорится в сообщении.

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выразил уверенность, что смотр станет важнейшим событием культурной жизни, поможет жителям с большей силой ощутить любовь к родному городу, поклониться памяти тех, кто отстаивал его свободу в годы Великой Отечественной войны. "Фестиваль приурочен к нескольким знаменательным датам: Новороссийск отмечает 185-летие со дня основания, 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 50-летие со дня присвоения звания город-герой", - привели в пресс-службе слова Калягина.

Площадками фестиваля станут Новороссийский городской театр, Городской дом культуры, Морской культурный центр, площадка "Ангар" в Новороссийске, Культурный центр "Старый парк" в Кабардинке, Дворец культуры в Геленджике. Афиша смотра включает патриотические постановки, спектакли на основе классических произведений и другие творческие акции.

В основную программу вошли спектакли российских и зарубежных профессиональных театров. Среди участников, в частности, Няганский театр юного зрителя, Краснодарский Молодежный театр, Ростовский-на-Дону академический Молодежный театр, Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева из Санкт-Петербурга, а также Белорусский государственный академический музыкальный театр и Фестиваль исполнительских искусств High Fest (Армения).

Среди творческих проектов специальной программы - документальный спектакль "Новоросы" Новороссийского муниципального драматического театра имени В.П. Амербекяна, посвященный 185-летию Новороссийска, проект "Своевременное искусство", созданный в коллаборации фестиваля "Театральная гавань", Новороссийского центра современного экспериментального искусства "Ангар" и Молодежного проекта "Не(в)стол", показы эскизов спектаклей Лаборатории театров малых городов Театра наций.

О фестивале

Фестиваль 2023 года проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Смотр создан в 2018 году в Новороссийске. Это единственный постоянно действующий международный театральный фестиваль на Юге России, который ежегодно представляет спектакли разных форм и жанров театров из российских регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторами фестиваля являются управление культуры администрации Новороссийска, НМДТ имени В. П. Амербекяна, МАУ "Новороссийский городской театр", АНО Центр культурных инициатив "Театральная гавань".