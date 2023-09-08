В Севастополе Российская галерея искусств открыла сезон лекторием

Первая лекция приурочена к Году педагога и наставника в России и посвящена роли учителя в арт-среде

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Российская галерея искусств в Севастополе, которая входит в будущий культурный кластер, создаваемый по поручению президента РФ Владимира Путина, открыла сезон лекторием. Первая лекция приурочена к Году педагога и наставника в России и посвящена роли учителя в арт-среде. Об этом сообщила ТАСС научный сотрудник, искусствовед Российской галереи искусств Анна Горенкова.

"Первая встреча нашего открытого лектория посвящена педагогам, людям, взрастившим талант. Мы отдаем дань памяти педагогам, тем, кто направил и задал вектор движения. Эта непрерывная связь наставника и его ученика очень важна в искусстве, в науке, и в технологиях в том числе. Размышляя на лекции о необходимости этого взаимодействия, мы приходим к формуле, что за каждым гением стоит талант его педагога", - сказала Горенкова.

Она уточнила, что роль наставника в арт-среде и грани таланта учителя были рассмотрены на многочисленных примерах из мира искусства, начиная от балета и заканчивая современным поп-артом. Среди них - уроженка Крыма, художница Мария Ломакина, одноименная выставка которой сейчас проходит в выставочном зале галереи, и ее учитель Кузьма Петров-Водкин, художники Иван Крамской и Илья Репин, а также король поп-арта Энди Уорхол и художник Жан-Мишель Баския. "На примерах отечественных и зарубежных художников, в том числе и относящих себя к "эпохе самоучек", обнаруживается, что именно великий талант наставника и создает еще более талантливого ученика", - подытожила Горенкова.

Как ранее сообщил ТАСС директор Музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов, цикл лекций о творчестве и искусстве продлится до середины октября, далее темой лектория станет архитектура, цикл лекций о которой будет взаимосвязан с выставкой "Великолепный город", посвященной 240-летию Севастополя.

О культурном кластере

В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 9 августа 2019 года распоряжением правительства РФ в составе театрально-образовательного и музейного комплекса в Севастополе создан новый федеральный музей - Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств), который наряду с академией хореографии, театром оперы и балета войдет в состав севастопольского культурно-образовательного комплекса. Он займет почти 50 гектаров в центре города.