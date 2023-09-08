Донбасс Опера покажет классический балет в странах Ближнего Востока

В гастрольном туре коллектив театра представит постановки балетов П.И. Чайковского, в частности, "Щелкунчик" и "Лебединое озеро"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко (Донбасс Опера) отправится на гастроли в четыре страны Ближнего Востока - ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн, где представит свои балетные постановки, сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор театра, народный артист ДНР Евгений Денисенко.

"Мы приглашены на фестиваль Мариинского театра в Санкт-Петербург в ноябре и показываем там наш премьерный спектакль "Князь Игорь". Также по согласованию с некоторыми продюсерами должен быть выезд нашего балета с оркестром в четыре страны Ближнего Востока - Кувейт, ОАЭ, Катар и Бахрейн", - сказал Денисенко, отвечая на вопрос о планах театра.

По словам художественного руководителя Донбасс Оперы Вадима Писарева, в гастрольном туре коллектив театра представит постановки балетов П.И. Чайковского, в частности, "Щелкунчик" и "Лебединое озеро".

"В мире есть два композитора, чьи произведения исполняются каждые три минуты - это Моцарт и Чайковский. Поэтому в эти страны везем классику - "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". В военное время нам особенно важно сохранить именно эти спектакли, <…> потому что на этих спектаклях растет молодежь, это чистота классического танца", - отметил Писарев.

Как отметила руководитель литературно-драматургической части Донбасс Оперы Наталья Дейнека, всего в репертуаре Донбасс Оперы в настоящее время более 60 спектаклей. "Это оперы, балеты, оперетты, музыкальные сказки, а также камерные произведения. За последние девять лет наш репертуар пополнился более чем 20 постановками", - сказала Дейнека, добавив, что с февраля 2022 года театр не показывает спектакли на своей сцене.

Донбасс Опера является участником фестиваля "Видеть музыку", который откроется 9 сентября в Большом театре. На фестивале донецкий театр представит две премьерные постановки - оперу "Князь Игорь" и балет "Война и мир".