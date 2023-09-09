В России и за рубежом откроются выставки к 195-летию Льва Толстого

В Москве посетители экспозиции смогут увидеть кабинет писателя и велосипед, на котором он любил кататься

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Государственный музей Льва Толстого подготовил выставки в России и зарубежных странах в честь 195-летия писателя. Об этом ТАСС рассказал директор музея Сергей Архангелов.

"Мы подготовили ряд выставок и ряд мероприятий ко дню рождения Льва Николаевича. В связи с тем, что мемориальный дом в Хамовниках на реставрации, мы перенесли на улицу Пречистенка некоторые мемориальные предметы. Посетители могут увидеть кабинет Льва Николаевича, велосипед, на котором он любил кататься. Что касается Москвы - у нас будет очень важная выставка на Пречистенке в ноябре "Лев Толстой - общественный деятель", - поделился Архангелов.

Он добавил, что к юбилею писателя в Чувашии уже открылась выставка "Лев Толстой в фотографиях", где представлены более 20 тысяч снимков его семьи и его окружения. В конце сентября Калининградский областной историко-художественный музей вместе с музеем Льва Толстого откроет выставку "Война и мир Льва Толстого. Литература и история".

"Филиал в Липецкой области на станции Астапово - это та станция, на которой скончался Лев Николаевич Толстой - это наш филиал. Мы делаем выставку "Животные в произведениях Льва Толстого", - отметил директор музея.

Помимо этого, к открытию готовится экспозиция "Выше толпы. Толстой и Тютчев", рассказывающая о взаимоотношениях писателей, отзывах Толстого на произведения Тютчева.

Зарубежные выставки

В Русском доме в Белграде к 195-летию Толстого и 90-летию Русского дома 7 сентября открылась выставка "Толстой и Сербия".

В конце сентября также будет обнародован проект в Китае. "К 195-летию у нас будет открыта большая выставка, посвященная Репину и Толстому. Это будет в Китае. Китайские коллеги заинтересовались именно портретами Льва Николаевича", - пояснил Архангелов.

"Из посольства России в Польше пришла просьба сделать выставку в представительстве Россотрудничества "Семейный альбом Толстых". Это будет электронная выставка на сайте Россотрудничества в Варшаве. Такая же выставка, посвященная роману "Анна Каренина", - уточнил он.

Эпоха реставрации

До 2026 года планируется завершить реставрационные работы в Музее-усадьбе Толстого в Хамовниках.

"Никогда ранее такой комплексной реставрационной работы в Хамовниках не проводилось. Были локальные реставрационные работы. Сейчас мы приступаем к фасадам. Мы считаем, что это основное наше мероприятие. Оно идет по плану - и даже опережая графики. Впереди у нас еще два года, за которые мы должны закончить реставрации. До 2026 года мы закончим", - рассказал Архангелов.

Он также подчеркнул, что в мемориальном доме полностью сохранена обстановка и расположение всех предметов в таком виде, как это было при Толстого и его жене Софье Андреевне на момент 1898 года.

Между тем, музей уже начал готовиться к 200-летию писателя, которое будет отмечаться в 2028 году. Мероприятия пока обсуждаются разными институтами, уточнил директор музея.