Умер заслуженный деятель искусств России Николай Шейко

Ему было 85 лет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств режиссер Николай Шейко умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили на сайте МХТ имени А. П. Чехова.

"Печальная весть: не стало Николая Михайловича Шейко, режиссера, заслуженного деятеля искусств России, много лет возглавлявшего литературную часть МХТ. Этой весной мы отметили его 85-летие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шейко был автором статей и эссе о староитальянском театре, русском театре XIX век, а также о творчестве Вс. Мейерхольда.

Художественный театр скорбит и выражает соболезнования его супруге Александре Ислентьевой, всем его друзьям и коллегам.

Театр также сообщает, что прощание с Шейко состоится в среду, 13 сентября, в МХТ имени А. П. Чехова. "Начало гражданской панихиды в 11:00. Похороны пройдут на Митинском кладбище", - уточняется в сообщении на сайте.