Мультфильм "Секреты моего отца" получил главный приз Московского еврейского кинофестиваля

Кинокартина основана на графическом романе Мишеля Кички, отец которого пережил Холокост

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главный приз 8-го Московского еврейского кинофестиваля получила анимационная картина "Секреты моего отца" французского режиссера Веры Бельмонт, лучшим документальным полнометражным фильмом стала лента "Закура" Ивана Вдовина, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия в киноцентре "Октябрь".

Фестиваль проходил в Москве с 3 по 10 сентября, жюри возглавил актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник. "Сначала я удивился, что анимационный фильм [участвовал] в основном полнометражном конкурсе. Но все, про что все остальные фильмы так или иначе, в этом фильме есть: и проблемы поколений, и проблемы невероятного года, невероятной радости, наших детей, наших внуков. Это невероятный мультфильм. Я думаю, что это кино можно снять еще раз для того, чтобы сыграли живые артисты", - сказал Ярмольник, который вручил награды вместе с членами жюри - актрисой Викторией Исаковой и киноведом Зарой Абдуллаевой.

Анимационный фильм "Секреты моего отца" основан на графическом романе израильского карикатуриста и иллюстратора бельгийского происхождения Мишеля Кички, отец которого пережил Холокост.

Специальный приз жюри получил фильм "Июнь, нулевое число" Джейка Пэлтроу - младшего брата голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу. Лучшей игровой короткометражкой назвали "Добродетельных женщин" Стефани Халфон, лучшим полнометражным документальным фильмом стала "Закура" - режиссерский дебют российского актера Ивана Вдовина, лучшей документальной короткометражкой - "Эния" режиссеров Реувена Ямрома и Хаима Элиягу.

Организатором 8-го Московского еврейского кинофестиваля выступил Фонд поддержки и развития еврейского кино "Ковчег". Смотр проходил при генеральной поддержке ФЕОР, Министерства культуры России, Еврейского музея и центра толерантности и других. ТАСС - генеральный информационный партнер.