Народная артистка СССР Татьяна Доронина отмечает 90-летие

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин отметил, что актриса олицетворяет для него великую театральную эпоху

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Народная артистка СССР, актриса театра и кино, режиссер, президент МХАТа им. Горького Татьяна Доронина отмечает 90-летие. С юбилеем ее поздравили председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин и гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман.

Калягин в беседе с корреспондентом ТАСС признался, что Доронина олицетворяет для него великую театральную эпоху. "Татьяна Доронина. Произносишь это имя - и сразу захватывает дух. Ее величество актриса, королева сцены, великая, непревзойденная, восхитительная… Все самые возвышенные слова возникают мгновенно, и каждое слово про нее, про актрису Татьяну Доронину, потрясающе талантливую и потрясающе красивую, которая вошла в нашу жизнь навсегда", - сказал глава СТД.

Он отметил, что Доронина живет вне театра, не появляется на публике, которая ее боготворит. "Может быть, в этом проявляется ее мудрость и сила характера. Татьяна Васильевна - человек цельный и волевой, непримиримый и независимый", - добавил Калягин.

Гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман пожелал Дорониной крепкого здоровья. "Вы - гордость и слава русского искусства, настоящая героиня своего времени. В Вашем репертуаре никогда не было ни одной второстепенной или незначительной роли, а все Ваши работы - и актерские, и режиссерские - отмечены особой духовной силой, глубоким знанием человеческих характеров и безупречным художественным вкусом. О такой блистательной творческой биографии мечтают многие актеры", - прочел ТАСС свое поздравление актрисе гендиректор.

Он отметил, что, будучи художественным руководителем и директором МХАТа им. Горького, Доронина сохранила верность принципам, заложенным Константином Станиславским. "Следуя его завету - делать невозможное, принять постриг, отдать весь талант и знания - Вы создали уникальный коллектив, который продолжает Ваше дело. Впервые увидев Вас в фильме "Три тополя на Плющихе", я был поражен Вашей красотой и актерским даром, и для меня огромная честь - возглавлять Ваш театр. Желаю Вам крепкого здоровья, 120 лет жизни, скорейшего возвращения в театр, который всегда ждет Вас", - заключил Кехман.

Из биографии

Татьяна Доронина родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. Окончила Школу-студию МХАТ. В 1956 году была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола. С 1959 по 1966 год служила в Большом драматическом театре им. М. Горького, с 1966 по 1972 - во МХАТ им. М. Горького, с 1972 по 1983 - Московском академическом театре им. В. Маяковского. Играла и в других театрах.

В 1983 году Доронина вернулась во МХАТ. После разделения труппы в 1987 году актриса возглавила МХАТ им. М. Горького, являлась художественным руководителем и директором, а с 2018 года - президентом этого театра. На сцене МХАТа им. М. Горького актриса играла, в частности, в спектаклях "Вишневый сад", "Зойкина квартира", "Макбет", "Лес", "Без вины виноватые", "Васса Железнова". Кроме того, на счету Дорониной - более 25 режиссерских работ, в их числе "Французский квартал", "Белая гвардия", "Униженные и оскорбленные", "Женитьба Белугина", "Дикарка", "Как боги", "Пигмалион".

Широко известна как киноактриса. Среди фильмов с ее участием - "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Мачеха" и другие картины. В 1998 году вышла ее книга "Дневник актрисы". Татьяна Доронина - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", удостоена Ордена Дружбы народов, является лауреатом ряда премий.