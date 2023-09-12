В Нью-Дели открылась выставка о связях Рерихов с Индией

На экспозиции продемонстрированы архивные материалы, предоставленные Государственным музеем искусства народов Востока, и копии картин Николая и Святослава Рерихов

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка "Семья Рерихов и Индия. Узы дружбы" открылась в Русском доме в Нью-Дели. Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Олег Осипов, экспозиция открывает юбилейные мероприятия в республике, посвященные Рерихам.

"Это культурное событие, которое приурочено к саммиту "Большой двадцатки" в Нью-Дели, и символично, что такая выставка открылась на следующий день после завершения саммита G20. Отмечу, что в этом году мы отмечаем 100-летие начала знаменитой азиатской экспедиции Рерихов и их прибытия в эту страну, также 115 лет исполнилось супруге Святослава Рериха знаменитой индийской киноактрисе Девике Рани Рерих. А в 2024 году нас ждет 150-летний юбилей Николая Рериха и 120-летие Святослава Рериха", - рассказал Осипов.

Как указал в беседе с ТАСС искусствовед Владимир Зайцев, на выставке демонстрируются архивные материалы, предоставленные Государственным музеем искусства народов Востока, и копии картин Николая и Святослава Рерихов. "Здесь представлены работы этих выдающихся художников разного периода. И можно познакомиться с эволюцией их творчества", - добавил собеседник агентства.

На открытии экспозиции собрались представители общественности, деятели искусств, российские соотечественники, дипломаты, журналисты. С приветственным словом к ним обратился посол России в Индии Денис Алипов, который напомнил об идеях Николая Рериха о силе искусства, объединяющего культуры и цивилизации. Шерпа Индии в "Группе двадцати" Амитабх Кант рассказал, что неоднократно посещал музей-усадьбу художников в гималайской долине Кулу. На вечере показали видеообращение шерпы России в G20 Светланы Лукаш.

Рерихи и Индия

Николай Рерих (1874-1947), основатель известной династии художников, ученых и мыслителей, написал почти 7 тыс. картин, многие из которых выставлены в музеях и художественных галереях по всему миру. Он также стал автором около 30 литературных произведений, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток - Запад" и "Сердце Азии".

Рерих выступил автором международного договора "Пакт мира" (Пакт Рериха) о защите культурного наследия. Этот пакт устанавливает преимущество защиты культурных ценностей над военной необходимостью в случае ведения боевых действий между странами. Супруга Елена Рерих (1879-1955) известна философской системой "Живая этика".

Их сын Юрий (1902-1960) был выдающимся исследователем Центральной Азии и автором тибетско-англо-русско-санскритского словаря. Второй сын Святослав (1904-1993) прославился как художник и общественный деятель, был удостоен одной из высших наград Индии - ордена "Падма Бхушан" (ордена Лотоса). Его супруга Девика Рани (1908-1994) считается самой известной актрисой эпохи раннего звукового кино в Индии.