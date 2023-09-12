Посещаемость московских музеев за 10 лет увеличилась в два раза

Одним из наиболее посещаемых музеев в первом полугодии стал Московский государственный объединенный музей-заповедник

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Количество посетителей музеев Москвы за десятилетие возросло вдвое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В 2012 году посещаемость музеев составила 8,7 млн человек, а в 2022 году - 16,7 млн человек. За прошлый год посещаемость музеев показала абсолютный рекорд, который был достигнут музеями до пандемии. В первом полугодии 2023 года музеи посетили 6 млн человек", - значится в сообщении.

Отмечается, что наиболее посещаемыми музеями в первом полугодии стали Московский государственный объединенный музей-заповедник (территории Коломенское и Измайлово); Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"; Музейное объединение "Музей Москвы"; Мемориальный музей космонавтики; Дарвиновский музей, а также музей-заповедник "Останкино и Кусково".

"С 2012 года по 2018 год в столичных музеях особую популярность у посетителей получило проведение дней открытых дверей. С 2019 года формат проведения дней открытых дверей изменен, вместо единого дня (третье воскресенье месяца) в московских музеях теперь проводится программа "Московская музейная неделя", она является беспрецедентной и не имеющей аналогов в российских регионах. Новая программа действует всю третью неделю месяца: в течение семи дней у одного музея определен один день, когда можно посетить все его площадки бесплатно", - добавили в депкульте.

Так, с января по август 2023 года в рамках программы экспозиции музеев посетили 873 тыс. человек, а за все время проведения программы - 3,4 млн человек. Кроме того, в 2017 году стартовал проект мэра Москвы "Музеи-детям", благодаря которому столичные школьники могут посещать городские музеи абсолютно бесплатно. За время реализации акции было совершено около 2,2 млн посещений музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных и негосударственных учреждениях и организациях культуры Москвы.

Всего в столице ежедневно работают около 450 музеев и выставочных залов, из которых 102 объекта находится в ведении департамента. В среднем за год на площадках таких учреждений проходит более 14 тыс. мероприятий и порядка 1,3 тыс. выставок.