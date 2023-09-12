В Петербурге представили живописные и графические работы в День памяти Александра Невского

Всего на выставке показано более 50 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка "Воин и Святой. Александр Невский" открылась в музее современного искусства "Артмуза" в Петербурге. Как рассказал корреспонденту ТАСС автор картин, член Санкт-Петербургского союза художников Евгений Емельянов, выставка, на которой представлено более 50 работ, является итогом нескольких выставочных проектов.

"Эта выставка, пожалуй, является итогом нескольких выставочных проектов, которые начались в 2020 году. Образ Александра Невского мне всегда был очень дорог, я им занимался много лет начиная еще с учебы. Постепенно я понял, что работы удивительным образом складываются в цикл. Я подробно изучил эпоху и решил показать Невского через какие-то события его жизни, которые никогда не изображались, через его сподвижников, дружинников, членов его семьи - мне хотелось раскрыть его человеческий образ", - поделился Емельянов.

Выставка неслучайно открылась именно 12 сентября - в этот день в 1724 году состоялось перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую столицу Российской империи. Одна из картин Емельянова посвящена как раз этому сюжету, при этом выставляется она впервые. Также на выставке можно увидеть еще одну интересную находку художника - шесть больших портретов дружинников великого князя.

"На написание этих портретов меня вдохновили летописные источники. Всегда до нас доходят имена полководцев, генералов, князей, а имена простых солдат, воинов очень часто теряются, предаются забвению. До нас с XIII века дошли имена конкретных людей, которые сражались в Невской битве, даже их подвиги описаны. Меня это сильно потрясло, и я подумал, что надо этих героев, которых мы почти не знаем, как-то воплотить, чтобы они стали моим современникам чуть ближе, чуть понятнее. Это ведь были обычные люди, такие же как и мы, а не богатыри", - отметил автор.

О празднике

Перенесение мощей Александра Невского состоялось 12 сентября 1724 года из Владимира в Троицкий монастырь Петербурга, с тех пор Петербург обрел своего небесного покровителя. В 2005 году День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского был официально включен в список городских памятных дат. 12 сентября 2013 года после более чем 90-летнего перерыва была возобновлена традиция крестного хода по Невскому проспекту.