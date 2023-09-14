В Гонконге прошел концерт в честь 150-летия Рахманинова

В программу вошли три произведения композитора - "Вокализ", Рапсодия на тему Паганини, а также Симфония №1

ГОНКОНГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Концерт в честь 150-летия со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова (1873-1943) Rachmaninov Extravaganza прошел в Гонконге. Фестивальный оркестр Гонконга под управлением главного дирижера Марка Хуэя представил программу, в которую вошли три произведения композитора - "Вокализ", Рапсодия на тему Паганини, а также Симфония №1.

Выступление прошло в концертном зале Tsuen Wan Town Hall. Как отметили организаторы, три "неподвластных времени произведения, каждое из которых обладает своим уникальным стилем и характером, объединяются и образуют яркий "музыкальный портрет" Рахманинова - одного из величайших композиторов всех времен".

Программа концерта

В первой части концерта прозвучали "Вокализ" и Рапсодия на тему Паганини. В Рапсодии на тему Паганини для фортепиано с оркестром солировала гонконгская пианистка Ритми Вонг. "Что касается этого произведения, то на каждом концерте оно звучит настолько по-разному. Сегодня в этом зале, с этим роялем... Мне очень понравилось, как оно прозвучало", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. На вопрос о том, как публика реагирует на сегодняшнее выступление, Ритми Вонг отметила: "Я думаю, им понравилось".

Вторая часть программы была посвящена Симфонии №1 Рахманинова. Как сказал дирижер Марк Хуэй, "он очень гордится этой программой, так как она позволяет ознакомиться с тремя разными стилями Рахманинова, и Симфония №1 относится к наиболее ранним его произведениям (композитор написал его в возрасте 20 лет во время учебы в Московской консерватории - прим. ТАСС)".

"Пожалуйста, не думайте, что вы слышите что-то сочиненное Рахманиновым", - продолжил маэстро. "Если вы будете так думать, то не будете сильно впечатлены после окончания симфонии. Это самая главная подсказка. Конечно, это не что-то совершенно иное, так как вы все равно сможете различить некоторые элементы, которые характерны и для поздних произведений Рахманинова. Но мы всегда думаем о том, каким бы стал Рахманинов, если бы премьера этой симфонии была не такой плохой", - пояснил он.

По словам Марка Хуэя, премьера произведения "стала провалом, одним из наивеличайших провалов в истории музыки, но это абсолютно не означает, что сама работа была плохой". "И у меня не могло быть лучшего повода, чем годовщина дня рождения Рахманинова, для того, чтобы представить вам эту чудесную симфонию", - добавил он.

Провал Симфонии №1 во время премьеры оказал глубочайшее впечатление на Рахманинова и его дальнейшее творчество. По его собственным воспоминаниям, после этого он ничего не писал около трех лет и стал гораздо более требовательным к себе. Долгое время партитура произведения считалась утерянной, однако позже она была восстановлена по найденным материалам уже после смерти композитора. Ее "вторая премьера" состоялась в 1945 году в Москве.

Реакция публики

После концерта зал аплодировал стоя, музыкантов несколько раз вызывали на бис. "Я очень люблю Рахманинова и его произведения", - поделилась эмоциями Шерил Ли, она пришла на концерт с двумя детьми. По ее словам, она "никогда не училась музыке, но ее дети ходят в музыкальную школу - сын учится играть на скрипке, а дочь - на фортепиано".

"После того, как дети начали заниматься, я тоже полюбила музыку, стала искать информацию о композиторах. Я очень хочу, чтобы сегодня дети насладились концертом и вживую увидели работу оркестра. Мне кажется, музыка объединяет людей", - добавила она.

Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Рахманинова, проводятся в течение этого года не только в России, но и по всему миру. Выставки, концерты и другие тематические события уже прошли в Австрии, Белоруссии, Германии, Греции, Италии, Израиле, Индии, Казахстане, Кипре, Китае, Люксембурге, Перу, Туркмении, Франции, Чили, Южной Корее, а также других странах и регионах мира.

О композиторе

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - композитор, пианист и дирижер - стал символом русской музыки во всем мире. Его фортепианные произведения, где нашли отражение разные стили, вошли в репертуар самых известных исполнителей. На записях Рахманинова-пианиста учатся многие поколения музыкантов по всему миру.

Консерваторское образование он получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.