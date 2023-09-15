Австрийская балерина, выступившая в Крыму, покинула Баварский государственный балет

Приска Цайзель ушла по собственному желанию, отметили в пресс-службе учреждения

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Австрийская балерина Приска Цайзель покинула Баварский государственный балет по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Во время летней паузы она выступала на танцевальном концерте в Севастополе в Крыму. После нескольких раундов переговоров с руководством Баварского государственного балета и Баварской государственной оперы Приска Цайзель запросила расторжение контракта к началу сезона. Руководство выполнило эту просьбу", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя Баварского государственного балета, там узнали о планах Цайзель выступить в Крыму незадолго до мероприятия. В Мюнхене дали понять, что не дают согласия на участие в выступлении, но балерина не стала менять планы.

В ФРГ не признают воссоединение Крыма с Россией.