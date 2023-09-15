Режиссер "Гардемаринов" заявила, что отмена проката в Израиле дала дополнительную рекламу

По словам Светланы Дружининой, шумиху вокруг фильма подняли те, кто покинул Россию с началом специальной военной операции

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ситуация с отменой проката в Израиле российского художественного фильма "Гардемарины 1787. Мир" лишь сделала картине дополнительную рекламу. Шумиху вокруг фильма подняли те, кто покинул Россию с началом специальной военной операции, сказала ТАСС режиссер фильма Светлана Дружинина.

"В основном подняли бучу те, кто уехал [из России], когда началась СВО. Имен и фамилий называть не буду, пусть у каждого это будет на совести, но эту шумиху подняли те, кто сейчас уехал из России", - сказала Дружинина.

Отвечая на вопрос, как сказалась ситуация в Израиле на фильме, Дружинина указала, что произошедшее лишь сделало дополнительную рекламу новым "Гардемаринам". "И не только рекламу, я же не думала об этом. Я просто сделала художественный фильм по сценарию, написанному еще в 2013 году, еще не было переворота [на Украине]. И понимаете, сколько прошло времени, и он оказался очень актуальным и современным здесь и сейчас", - сказала собеседница агентства.

Ранее дистрибьютор "Кинорай" сообщил, что принял решение об отмене проката нового фильма Дружининой, который компания планировала привезти в Израиль и показать на русском языке. "В случае с предложенным фильмом "Гардемарины 1787. Мир" очевидно, что для части зрителей тема вызывает неоднозначную реакцию и затрагивает чувства этой аудитории. Несмотря на ранее полученные запросы на показ "Гардемаринов" в Израиле, на данный момент мы принимаем решение отказаться от проката", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

Новые части саги о гардемаринах "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война" выйдут в России 5 октября и 16 ноября соответственно. Они продолжат серию советских кинокартин и расскажут о Русско-турецкой войне и, в частности, сражении на Кинбурнской косе в 1787 году, победителем из которого вышел генерал Александр Суворов.

В новых фильмах снялись актеры, известные зрителям по предыдущим картинам из серии о гардемаринах: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев и другие артисты. Оператором картины выступает муж Дружининой Анатолий Мукасей. В 2021 году в беседе с ТАСС режиссер сообщила, что "Гардемарины 1787. Война" станет последним фильмом в серии. Дружинина также является режиссером предыдущих частей о приключениях гардемаринов - "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины-3".