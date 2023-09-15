В Нижнем Новгороде на выставке "Всякие сказки" представили работы современных художников

В экспозицию вошли 58 работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Более 50 работ современных художников, включая Владимира Дубосарского, Александра Виноградова и российскую арт-группу "Синие носы", представили в выставочном пакгаузе на нижегородской Стрелке, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь представлено 58 работ, выставка "Всякие сказки" продлится до 15 октября. Это очень разные художники, среди них очень большие звезды, которые начинали свою карьеру, пережили свой первый взлет в 1990-е годы. Это Владимир Дубосарский, Александр Виноградов, это личности, которые не нуждаются в представлении", - рассказала ТАСС заведующая вставочной деятельностью Нижегородского государственного художественного музея, один из кураторов выставки Наталья Соколова.

В пакгаузе также представили работы молодых художников - организаторов проекта, идея которого принадлежит Анастасии Кузнецовой-Руф. "В художественном мире они достаточно признанные мастера, обладатели многих премий, участники престижных выставок", - добавила собеседница агентства.

На выставке также можно увидеть инсталляции, скульптуру и графику. Гендиректор НГХМ Роман Жукарин отметил, что произведения, вошедшие в проект, это, в том числе, взгляд на проблему спустя несколько десятков лет. "В этом, я уверен, вся прелесть этого проекта", - сказал он.

Две группы художников

Как объяснил ТАСС один из кураторов выставки Владимир Назанский, молодые художники, ставшие участниками проекта, практически в одно время учились в Суриковском художественном институте, а также в Институте проблем современного искусства. Все они носители новой стилистики, которую иногда называют новым реализмом. "Они склонны к термину метамодернизм. Это фигуративная живопись, на вид реалистическая, но здесь нет такой чувствительности, эмоциональности, нет такого колористического нарциссизма художника, к которому мы привыкли. Эта особенность, это направление в современности еще не до конца осмыслены и поняты", - сказал Назанский.

Вторая группа художников - признанные мэтры. Помимо Владимира Дубосраского и Александра Виноградова, это арт-группа "Синие носы", Георгий Острецов и другие. "Поскольку у каждого свои стилистические особенности, здесь нет монотонности, это объединение таких разных реплик с использованием темы сказки", - заключил куратор.

Темы выставки

Работы художников - это не просто рассказ, не просто воспевание национального эпоса или сказочного героя, объяснила Наталья Соколова. Часть авторов через свои картины обращается к социальным проблемам. Так, например, композиция "Дюймовочка" посвящена проблеме восприятия мира детьми через смартфоны. "Маленькая девочка в цветке со смартфоном, и вы понимаете, что есть такая социальная проблема, когда ребенок воспринимает мир через смартфон, а что вокруг - ее даже не интересует. И эти моменты через сказочные фабулы как раз интересны", - отметила собеседница агентства.

Триптих художника Ивана Коршунова посвящен надежде русского человека на чудо. "Потому что мы всегда представляем, что в любой ситуации, что бы ни случилось, мы с голоду не умрем, кашу из топора сварим, в критической ситуации курочка Ряба снесет не простое яичко, а золотое, и в конце концов по щучьему веленью все свершится и будет хорошо", - рассказал Коршунов.