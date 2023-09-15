В Казани открылся всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция"

Он продлится до 24 сентября

КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры "Артмиграция-Казань" открылся спектаклем "Чисто Чиста" фонда "Живой город", магистратуры "социальный театр" ГИТИСа и театральной площадки MO. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Спектакль-открытие, который у нас в специальной программе, это спектакль, в котором участвуют не профессиональные актеры, а подростки из местной татарской деревни. Этот спектакль именно про национальный колорит. Очень важно, что мы попытались, с одной стороны, привезти в столицу Татарстана спектакли молодых режиссеров из абсолютно разных регионов страны, с другой стороны, проникнуть в особенности местного национального театрального колорита. В рамках фестиваля мы не только показываем спектакли, которые отобрал экспертный совет, но мы также проводим молодежный театральный форум и знакомим гостей с культурой того региона, в котором мы проводим фестиваль. Нам важно, что мы и гости сможем увидеть спектакли казанских театров, что будут специальные тренинги с участием казанских актеров и педагогов, будут специальные экскурсии, будут показаны необычные спектакли, например, ночной спектакль в трамвае, где зритель будет пассажиром трамвая, который идет по ночной Казани", - рассказал ТАСС арт-директор фестиваля Дмитрий Мозговой.

Фестиваль проходит в столице Татарстана с 15 по 24 сентября. Его участники - региональные театры с уже проявившими себя постановщиками, чей возраст не превышает 40 лет. Постановки были отобраны двумя экспертными советами - для основной и программы "Артмиграция - детям". За это время театроведы и критики посмотрели свыше 200 спектаклей из более чем 70 городов страны. Свои работы зрителям представят театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Новосибирска, Томска, Краснодара, Кирова, Красноярска, Нижнего Новгорода и принимающей фестиваль Казани. Инициатором и организатором проекта выступает Союз театральных деятелей России.