Театр им. Маяковского запускает экспериментальную программу для школьников и студентов

Подросткам в течение сезона предложат писать пьесы на волнующие их темы в сотрудничестве с театральными педагогами, режиссерами, драматургами и театроведам

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экспериментальная программа для школьников и студентов "Подтекст: юность" стартует в Театре им. Маяковского. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель театра Егор Перегудов.

"Нам нужен молодой зритель, потому что ниша детского театра сейчас активно развивается. <…> А что касается театра для подростков - той аудитории, которая вообще редко ходит в театр - тут есть проблемная зона", - сказал он. По его мнению, репертуарный театр - лучшее место для эксперимента.

Программа будет реализована на сцене на Сретенке, ее режиссером выступит Дмитрий Крестьянкин. Группам подростков в течение сезона предложат писать пьесы на волнующие их темы в сотрудничестве с театральными педагогами, режиссерами, драматургами и театроведами. Ребята будут учиться проживать травматичные ситуации с помощью игровых моделей на сцене. Пройдут лекции и мастер-классы. Каждый блок завершится показами эскизов, которые могут перерасти в подростковый репертуар Маяковки на Сретенке.

Откроют программу 16 и 17 сентября гастрольные показы спектакля Крестьянкина "Квадрат" "Плохого театра" из Санкт-Петербурга. В основу спектакля легла документальная пьеса-воспоминание одноклассников из провинциального города. Это история о взрослении и подростковой дружбе на фоне переломного для страны времени. Зрители получают возможность между драматическими сценами включаться в игровое пространство и танцевать с актерами под хиты 90-х. По словам Перегудова, эта постановка станет камертоном программы. А ее финалом будет премьера постановки Крестьянкина в жанре рок-концерт о 2000-х.

Дмитрий Крестьянкин отметил, что зритель, благодаря программе, выйдет из роли пассивного наблюдателя. "Важно, чтобы люди понимали, что они не просто зрители, но и создатели чего-то нового на площадке Сретенки", - сказал Крестьянкин. По его словам, с октября начнется драматургическая лаборатория для школьников, любой подросток может туда записаться. Следующим блоком станет форум-театр, когда проигрывается проблемная ситуация, которая приводит к поражению главного героя, а зрителю предлагают высказаться, как могли бы поступить герои, чтобы избежать плохого финала. "Можем прорабатывать какие-то болезненные темы и находить решения", - пояснил режиссер.

Куратор проекта Мила Денева отметила, что подростки подчас не могут сформулировать свои переживания и мечты. А программа даст им инструмент, который позволит высказаться и быть услышанным, будет создано поле для открытого диалога. Подросткам в том числе расскажут, каким бывает современный театр, а потом они будут сочинять свои сюжеты. Театральные эскизы им помогут создать молодые режиссеры.

О первой премьере сезона

Вечером на Малой сцене театра состоится первая премьера сезона - спектакль "Мера за Меру" по Уильяму Шекспиру в постановке Саши Золотовицкого. Создатели постановки определяют ее жанр как "антикомедию". Спектакль вырос из Лаборатории игрового театра, прошедшей в январе 2023 года и приуроченной к юбилею Андрея Гончарова.