В Петербурге на фестивале "Без границ" артисты цирка из РФ и КНР получили золотые награды

Всего в фестивале приняли участие 200 артистов разных жанров из 16 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Артисты из России и Китая завоевали золотые награды на Втором международном фестивале циркового искусства "Без границ", который завершился в Петербурге. Гала-шоу с участием звезд манежа прошло вечером в Большом Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке (Цирке Чинизелли).

"Наше жюри работало на редкость единодушно. Были обсуждения, но не было споров, поскольку оценку давали профессионалы высокого класса. Фестиваль "Без границ" успешно выполнил свою миссию, доказав, что у циркового искусства границ не существует", - сказал журналистам режиссер-постановшик фестиваля и член жюри, заслуженный артист России Гия Эрадзе. Его слова подтверждает и география фестиваля: от Мексики до Японии и от Эфиопии до Австралии. Символом этого праздника стал номер-открытие, в котором на макушку земного шара в центре манежа со всех сторон слетелись десятки белоснежных голубей.

Мастера из Пекина, впервые приехавшие на фестиваль, удивили публику и жюри групповым диаболо в исполнении 12 девушек из Китайской национальной труппы. У россиян высшей награды удостоены два номера - "Анна" в иЕго слова подтверждает и география фестиваля: от Мексики до Японии и от Эфиопии до Австралиисполнении гимнастов на ремнях Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина, навеянный романом "Анна Каренина", и номер акробатов на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова.

Серебряные награды в виде статуэток, увенчанных дуэтом цирковых лошадей, получил белорусский жонглер Илья Иванцов с номером "Волна", воздушный дуэт "Моменты любви" из Вьетнама и российский номер "Коронация" под руководством Владислава Дулича.

Бронзу завоевали акробатическая дорожка "Флаги мира" под руководством Андрея Демьяненко (Россия), болгарский эквилибрист Красимир Васов, номер "Колесо смелости" в исполнении братьев Нурсултана и Махмудбека Сканбековых из Киргизии и группа акробатов на мачте под руководством Адлета Тиканова (Казахстан).

Обладателями специальных призов от цирковых компаний и организаций стали артисты из Австралии, Вьетнама, Гватемалы, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Мексики, Монголии, России, Эфиопии, Японии.

О фестивале

Всего в фестивале приняли участие 200 артистов разных жанров из 16 стран. Этот масштабный проект осуществлен Министерством культуры РФ совместно с Российской государственной цирковой компанией. Фестиваль "Без границ" планируется проводить ежегодно.