Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи со смертью Добронравова

Глава государства назвал композитора поистине народным любимцем

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил композитору Александре Пахмутовой соболезнования в связи со смертью ее мужа поэта-песенника Николая Добронравова.

Добронравов умер в субботу в возрасте 94 лет.

"Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего супруга - Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие, незабываемые страницы истории страны, трудовые свершения современников, мужество и сила духа, человеческое достоинство. "Убежден, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - заключил он.

В новость внесена правка (13:04 мск) - передается в связи с уточнением дня недели во втором абзаце, верно - в субботу.