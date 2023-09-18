Юлия Снигирь и Михаил Тройник исполнили главные роли в аудиоспектале Мобильного театра

Маршрут проходит мимо старинного Спасо-Андроникова монастыря, шлюзов и горбатых мостиков через Москва-реку, зданий XIX века и приводит слушателей на завод "Кристалл"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мобильный художественный театр представит премьеру прогулочного аудиоспектакля Дмитрия Волкострелова по текстам Лейлы Эрдман "Встречи и расставания" 21 сентября с Юлией Снигирь в главной роли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Мобильный художественный театр представляет премьеру - прогулочный аудиоспектакль Дмитрия Волкострелова по текстам Лейлы Эрдман "Встречи и расставания". Он станет доступен в мобильном приложении театра с 21 сентября. Главные роли в постановке исполнили Юлия Снигирь и Михаил Тройник. На прогулку по маршруту спектакля можно отправиться в любое время: она начинается на платформе станции метро "Площадь Ильича" и заканчивается на посадочной платформе недействующей железной дороги на территории завода "Кристалл", - рассказали в пресс-службе.

Стать слушателем аудиоспектакля можно в любое время - голоса актеров будут вести зрителей по маршруту. Герои постановки попытались воссоздать прошлое через воспоминания гулявших в этих местах в разные времена.

Маршрут проходит мимо старинного Спасо-Андроникова монастыря, шлюзов и горбатых мостиков через Москва-реку, зданий XIX века и приводит слушателей на завод "Кристалл".

В основу прогулки легла идея раскадровки неснятого советского кино. "Этот образ возник во время знакомства с районом: мы нашли место, где снимались первые кадры фильма Марлена Хуциева "Мне двадцать лет". Мы стали читать дневники этих мест, воспоминания. Лейла Эрдман предложила объединить записи дневников художественной линией и концепцией встреч и расставаний. Дмитрий Волкострелов встроил ее и в маршрут: так появилось две версии пути для прогулок вдвоем", - отметил руководитель проекта Алексей Киселев.

Мобильный художественный театр существует с 2019 года. Это первое в мире приложение для прогулочных аудиоспектаклей. Автор идеи - писатель и журналист Михаил Зыгарь, он же руководил театром до 2022 года. С 2022 года проектом руководит журналист и куратор Алексей Киселев. Все спектакли создаются драматургами, режиссерами и композиторами специально для прослушивания в наушниках через одноименное приложение.