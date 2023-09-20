20 сентября, 13:09

Лундстрем проведет мастер-классы для музыкальных педагогов в Луганске

В целях безопасности мероприятия проекта будут проходить не на открытых площадках, а в государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, в филармонии и театре

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Второй этап школы-фестиваля Леонида Лундстрема "Донбасский экспресс" пройдет с 23 по 27 октября в Луганске. Его участники проведут мастер-классы для музыкальных педагогов из новых регионов, сообщил ТАСС руководитель проекта, скрипач Петр Лундстрем.

Первый этап "Донбасского экспресса" прошел в августе в Великом Новгороде. Его участниками стали молодые музыканты из новых регионов РФ. С ними проводили индивидуальные занятия музыкой и мастер-классы от выдающихся музыкантов России.

"С 23 по 27 октября состоится вторая часть "Донбасского экспресса". <...> Мы едем в Луганск. Там будем заниматься с преподавателями [музыки] из Луганска, Донецка и, я надеюсь, Геническа, Скадовска. Проведем с ними обмен опытом, фестивальную программу", - рассказал Лундстрем.

Он отметил, что в целях безопасности мероприятия проекта в Луганске будут проходить не на открытых площадках, а в государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, в филармонии и театре. 

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