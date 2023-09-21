Победитель конкурса скрипачей в Красноярске сможет два года играть на скрипке XIX века

Как сообщил исполняющий обязанности министра культуры края Аркадий Зинов, скрипка принадлежала известному французскому мастеру Жану-Аугусту Дарте

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова, который проходит в Красноярске, получит возможность два года играть на скрипке известного французского мастера Жана-Аугуста Дарте, изготовленной в XIX веке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

В Красноярске с 20 сентября по 1 октября проходит международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. На мероприятия приехали 22 музыканта из 5 стран мира. Возраст участников от 16 до 32 лет. В жюри конкурса под председательством Третьякова вошли звезды мировой сцены, представители жюри Международного конкурса им. П.И. Чайковского и крупнейших музыкальных вузов мира. Общий призовой фонд конкурса составит более 5 млн рублей.

"Помимо денежных призов, организаторы подготовили специальные призы - раритетный смычок династии мастеров Кнопф, а также возможность в течение двух лет играть на скрипке известного французского мастера Жана-Аугуста Дарте, изготовленной во второй половине XIX века во Франции в мастерской Николя Вийома", - написал Зинов.

Мастерская Николя Франсуа Вийома находилась в Бельгии. Мастера, работавшие на Вийома, изготавливали инструменты для Королевской консерватории в Брюсселе.

Народный артист СССР скрипач и дирижер Виктор Третьяков родился в Красноярске. Был главным дирижером Государственного камерного оркестра СССР. Преподавал в Московской консерватории имени Чайковского. Музыкант активно гастролирует, проводит мастер-классы по всему миру.