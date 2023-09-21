Тихоокеанский театральный фестиваль может состояться в нескольких городах Дальнего Востока

Участие в фестивале примут коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, Кубы и ЮАР

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Культурные события следующего Международного Тихоокеанского театрального фестиваля могут пройти не только во Владивостоке, но и в других дальневосточных городах. Об этом сообщил журналистам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"К сожалению, мы в этом году ограничимся Владивостоком, но поскольку программа, которая принята по предложению [художественного руководителя Театра наций] Евгения Миронова президентом, - программа развития Дальнего Востока, то, естественно, мы постараемся в 2026 году театральную программу расширить на другие города Дальнего Востока. Это довольно сложно, потому что у всех очень жесткие графики, но мы привозим коллективы, которые очень востребованы. И проблема в том, что вытащить их на один-два-три спектакля, довольно сложно", - отметил Швыдкой.

II Международный Тихоокеанский театральный фестиваль проходит во Владивостоке с 21 сентября по 7 октября. Открывает культурную программу постановка Театра современного балета Кубы - "Кармина Бурана". Участие в фестивале примут коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, Кубы и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль является частью госпрограммы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, инициированной Театром наций во главе с Евгением Мироновым. Подготовку программы и проведение фестиваля Минкультуры РФ доверило Международному театральному фестивалю имени Чехова. Автором концепции творческой программы Тихоокеанского фестиваля являлся театральный деятель Валерий Шадрин. В этом году фестиваль посвящен его памяти.