22 сентября, 04:45

Умерла советская актриса Нина Беляева

Ей было 92 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Советская актриса Нина Беляева, запомнившаяся зрителю ролью Поварихи в экранизации "Сказки о царе Салтане", умерла четверг в возрасте 92 лет, сообщает портал kino-teatr.ru.

Причины ухода из жизни и подробности о прощании и похоронах не приводятся.

Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. В 1957 - 1966 годах работала в Московском академическом театре сатиры, отмечается на портале.

Помимо картины "Сказки о царе Салтане", актриса снималась в фильмах "Коммунист", "Яблоко раздора", "Шли солдаты…", "Свет далекой звезды", "Чернобурая лиса". 

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